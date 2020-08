Coronavirus.- Mánchester declara el estado de "incidente grave" para "maximizar los recursos" contra el coronavirus

15 June 2020, England, London: Passengers wear face masks at Waterloo station as face coverings become mandatory on public transport in England with the easing of further lockdown restrictions during the coronavirus pandemic. Photo: Victoria Jones/PA Wire/dpa



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La ciudad británica de Mánchester ha informado este domingo de su decisión de declarar el estado de "incidente grave" en el territorio, con el objetivo de "maximizar los recursos" destinados a luchar contra el coronavirus.



La decisión se produce días después de que el Gobierno de Reino Unido prohibiera las reuniones sociales en domicilios en Mánchester y otras zonas del norte del país argumentando que las autoridades han detectado "un aumento en la tasa de transmisión" de la COVID-19.



Mediante un comunicado, la Autoridad Combinada de Gran Mánchester ha precisado que la acción obedece "simplemente a permitir que nuestros organismos públicos accedan a cualquier recurso adicional que necesiten de la forma más rápida y eficiente posible".



"Esto no es más que un impulso a nuestras capacidades en lo que es un momento difícil para la gente de nuestra ciudad", ha continuado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "es apropiado" maximizar los recursos en "el esfuerzo de revertir el pico de infección que hemos presenciado en los últimos de siete a diez días".



De forma paralela, ha recordado que las medidas anunciadas el jueves "permanecen sin cambios". "Cuanto antes nos apeguemos a las nuevas pautas y bajemos la tasa, antes se eliminarán", ha insistido.



"Por favor, no visites la casa o jardín de alguien", ha pedido. Asimismo, ha solicitado a los ciudadanos no reunirse en el exterior en grupos de más de seis personas y lavarse las manos "a fondo y tan a menudo como sea posible". "No actuemos de forma egoísta y tengamos siempre presente la salud de nuestros seres queridos y vecinos", ha remachado.



Las autoridades sanitarias británicas han informado este domingo de más de 740 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el país ha rebasado ya los 46.200 fallecidos. Estas cifras elevan el total de afectados a 304.695 y 46.201 decesos, de acuerdo con el balance actualizado por el Gobierno británico.