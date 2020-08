Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Tensiones de seguridad cibernética entre Estados Unidos y China, más bloqueos a la vista y un mal trimestre para los bancos europeos.

Inseguridad cibernética

Microsoft Corp. confirmó que está en conversaciones comprar las operaciones de TikTok en EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda después de discusiones a puerta cerrada con el presidente Donald Trump, quien había planteado planes para una prohibición total de la aplicación por motivos de seguridad nacional y había arremetido públicamente contra la idea de un acuerdo. Sin embargo, hay más de eso, ya que el Gobierno de EE.UU. está preparando medidas contra “una amplia gama” de software de propiedad china que —según consideran— representan riesgos para la seguridad, dijo el secretario de Estado, Michael Pompeo. Y en EE.UU., el autor intelectual de una de las violaciones a la seguridad de más alto perfil en la memoria reciente fue un joven de 17 años recién salido de la escuela secundaria. Graham Ivan Clark presuntamente hackeó 130 cuentas de Twitter, incluidas las del expresidente Barack Obama; el director ejecutivo de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, y el director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk.

Nuevamente medidas de confinamiento

Las cuarentenas están de regreso. Según informaciones, el Gobierno británico está considerando un plan para cerrar Londres y ordenar a los miembros en riesgo de la población que se queden en casa como una opción para el peor de los casos si aumentan los contagios por coronavirus. El segundo estado más poblado de Australia declaró el domingo estado de desastre, con lo que amplió a toda Victoria las restricciones impuestas hace tres semanas a los 5 millones de residentes de Melbourne. Los casos del virus en todo el mundo alcanzan alrededor de 18 millones, y la pandemia ahora suma un millón de contagios cada cuatro días, frustrando las esperanzas de que la propagación disminuya durante el verano.

Pesimismo en los bancos

Los bancos están haciendo frente al impacto de una recesión inducida por el covid mientras reservan grandes sumas de efectivo para cubrir posibles amortizaciones de préstamos a empresas y personas. La evaluación moderada de HSBC Holdings Plc señala que las pérdidas por préstamos podrían llegar a US$13.000 millones este año, lo que se produjo luego de que el banco informara ganancias para el primer semestre que no alcanzaron las estimaciones. En Société Générale SA, los resultados también decepcionaron, luego de que el prestamista atribuyera a su unidad comercial una sorpresiva pérdida de 1.260 millones de euros (US$1.500 millones) en los gastos. Los dividendos corporativos cancelados también mermaron las ganancias en las operaciones bursátiles, lo que contrarrestó un alza de 38% en las operaciones de renta fija.

Mercados

Los mercados comenzaron el mes de manera optimista, tomando señales de datos que mostraron que la actividad fabril de China creció a un ritmo más rápido en julio que en cualquier otro momento desde enero de 2011, mientras que las fábricas en toda la eurozona experimentaron un regreso al crecimiento más sólido de lo inicialmente informado. El índice MSCI Asia-Pacífico subió 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 1,8%. En Europa, el índice Stoxx 600 avanzó 0,6% a las 5:47 a.m. Los 500 futuros del S&P revirtieron una caída y el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años fue de 0,544%. Los futuros del oro subieron a otro récord.

También hoy…

Después de las primeras señales de una recuperación económica de la eurozona y de China, los inversionistas estarán atentos a los datos para julio del PMI manufacturero de Markit en EE.UU. a las 9:45 a.m., seguido del ISM manufacturero a las 10:00 a.m. Entre las empresas que darán a conocer hoy sus resultados trimestrales se cuentan Marathon Petroleum Corp., Loews Corp., Ferrari NV, Clorox Co., McKesson Corp., Noble Energy Inc., Tyson Foods Inc., Hyatt Hotels Corp. y American International Group, Inc.

