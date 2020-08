Casa Real.- El BNG pide investigar "a fondo" la "corrupción en la Casa Real" y juzgar "a los Borbones" por sus actuaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)



La ejecutiva del Bloque Nacionalista Galego ha pedido este lunes que se investigue "a fondo" la "corrupción de la Casa Real" y que se juzgue "a los Borbones" por sus actuaciones, "con todas las consecuencias penales y políticas".



En un comunicado remitido a los medios después de que se conociese la decisión del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España, el BNG considera que "resolver esta situación con una operación de imagen" no hará más que "reafirmar la evidencia de que, para perpetuarse, el régimen español opta por seguir tapando y ocultando la corrupción real, a expensas de la verdad y de la democracia".



En este sentido, los nacionalistas gallegos sostienen que el anuncio comunicado este lunes "responde a una previsible operación por intentar salvar la monarquía y, especialmente, para desvincular al rey Felipe VI de la negociaciones y de la imagen de corrupción del rey emérito" pese a las "múltiples evidencias" que, según señala, existen sobre que el "actual jefe del Estado estaba al tanto de la actuación de Juan Carlos I y de que se benefició de ella".



El Bloque asegura que "los múltiples escándalos que envuelven a los Borbones ya no son ocultables", como las investigaciones abiertas por las comisiones presuntamente cobradas de forma ilegal en relación al AVE a la Meca, cuestión que, a juicio del BNG, "obligó al régimen a idear una operación de salvamento de la monarquía que dio un primer paso en marzo y da ahora el segundo".



"Dentro de esta estrategia está también la de intentar controlar la información y la investigación, aunque eso suponga legitimar socialmente la corrupción", apunta el BNG, que atribuye a ello el hecho de que "las fuerzas políticas que sustentan el régimen del 78 se empeñen en impedir la investigación parlamentaria sobre las actuaciones corruptas de los Borbones".



En este sentido, incide en que todo lo que está ocurriendo alrededor de la familia real "desacredita aún más" a una institución que, según asegura, "ya es de por sí anacrónica y antidemocrática". "No es posible sustentar que en una democracia el jefe del Estado es hereditario y vitalicio en lugar de ser elegido por los ciudadanos", apunta.



Por último, el Bloque, que recuerda que fue el dictador Francisco Franco quien nombró a Juan Carlos I como sucesor "a título de Rey", ha reafirmado su compromiso democrático y republicano.