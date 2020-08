Casa Real.- Cargos del PP defienden el legado del Rey Juan Carlos y critican el "acoso de la extrema izquierda" y sus "lecciones"

17/03/2020 Hemiciclo del Senado prácticamente vacío donde se celebra el primer Pleno de su historia sin senadores y con la única presencia de la presidenta, Pilar Llop, y varios miembros de la Mesa que dirigen la institución, ya que ante la extensión del coronavirus y el estado de alarma decretado, los parlamentarios van a votar a distancia, en Madrid (España) a 17 de marzo de 2020. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Parlamentarios del Partido Popular han defendido este lunes el legado del Rey emérito tras anunciarse su decisión de abandonar España y han criticado el "acoso de la extrema izquierda" a la Monarquía, así como que ahora se dedique a dar "lecciones".



En concreto, Juan Carlos I ha comunicado a Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera de España. En un comunicado que ha hecho público la Casa Real, Don Juan Carlos asegura que toma esa decisión con "profundo sentimiento" pero "con gran serenidad" ante la "repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada".



El senador del PP por Almería y miembro de la Mesa del Senado, Rafael Hernando, ha recalcado que "resulta muy triste que 89 años después, un ex Rey tenga que volver a partir camino del exilio" "Su legado por la democracia española es inmenso y me quedo con eso. El acoso de la extrema izquierda miserable. Viva la Corona y viva el Rey Felipe VI", ha manifestado en un mensaje en Twitter, que ha recogido Europa Press.



De la misma manera, la portavoz de Economía del PP en la Cámara Alta, Esther del Brío, ha afeado a la izquierda su actitud con la Monarquía. "Que pasión tiene la izquierda por desterrar a los Borbones! Creo que es un tremendo error", ha manifestado en la misma red social.



Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha pedido que "nadie cuestione el espíritu del 77". "Y si algún paladín de la nueva izquierda considera que por cometer errores se debe abandonar España, que piense qué sucedería de aplicar esa solución a sus propios errores. Y quieren que salgamos y cerremos la puerta. No lo conseguirán", ha avisado.



"ELLOS DANDO LECCIONES"



Algunos cargos del PP han criticado sobre todo reacciones como la de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, quién ha dicho que el Rey emétito "huye sin asumir ninguna responsabilidad, sin renunciar a nada, sin ser juzgado, sin devolver lo robado". A su entender, pretenden "salvar una monarquía ahogada de corrupción" y es el momento de "defender la democracia y decidir la Jefatura del Estado".



Ante sus palabras, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, le ha pedido que deje de "dar lecciones" y le ha defendido la monarquía parlamentaria. "En la vida hay que ponderar y es mucho, pero mucho lo que España y los españoles le debemos al reinado de Juan Carlos I. El éxito de nuestra democracia se debe en gran parte a él. Y nada ni nadie podrá borrar ese legado", ha apostillado.



Más duro se ha mostrado el portavoz de Presupuestos del PP en el Congreso, Víctor Piriz, que ha recordado que Serra ha sido "condenada por agredir a un policía" y ni ha pedido disculpas ni ha dimitido de su puesto de diputada. "Ella. Ellos. Dando lecciones. Definamos ruindad moral", ha afirmado también en Twitter.