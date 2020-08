Brasil podría extender ayuda a trabajadores informales

(Bloomberg) -- El equipo económico de Brasil está considerando extender los pagos de emergencia a los trabajadores informales más allá de septiembre, cuando expirarían, según dos personas con conocimiento directo del asunto.

Hasta el momento, el Gobierno aprobó cinco pagos mensuales de 600 reales (US$113) a los trabajadores más vulnerables que perdieron su fuente de ingresos durante la pandemia de coronavirus, y se espera que el último se desembolse a principios de septiembre. Los estipendios, que costarán a las arcas públicas 254.400 millones de reales para fines de agosto, han amortiguado el impacto de la pandemia en la economía y apoyaron la popularidad del presidente, Jair Bolsonaro, entre los pobres.

Todavía no se ha decidido cuántos pagos más se realizarán, pero deberían ser inferiores a 600 reales, dijeron las personas, solicitando el anonimato porque la discusión no es pública.

Los pagos no pueden extenderse hasta 2021 o violarían la llamada regla del límite de gasto. Los gastos relacionados con la pandemia no contaron para el límite de este año.

