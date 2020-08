Boston gana duelo apretado a Portland; Isaac se retira lesionado

Con una gran actuación de Jayson Tatum y Jaylen Brown, los Boston Celtics se impusieron a los Portland Trail Blazers por 128-124 en la jornada del domingo en la NBA, en la que Jonathan Isaac se retiró del juego de los Orlando Magic por lesión.

Isaac, quien fue el primer jugador en romper las protestas unánimes de la NBA contra el racismo en Disney World (Orlando), tuvo que ser retirado en silla de ruedas del partido ante los Sacramento Kings tras lesionarse aparentemente en su rodilla izquierda a principios del último cuarto.

El ala-pívot, de 22 años, ya había sufrido una grave lesión en su rodilla izquierda en enero que le tuvo apartado de las pistas hasta la reanudación de la temporada la semana pasada.

A falta de 9 minutos y 19 segundos para el fin del partido, Isaac hizo una entrada a canasta en la que dio un pequeño salto para sortear a la defensa de los Kings pero, al apoyar los dos pies en el suelo, se llevó inmediatamente la mano a la rodilla izquierda y cayó al suelo con gestos de gran dolor.

El jugador será sometido este domingo a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión, dijo la cadena ESPN.

El pasado viernes, el ala-pívot afroamericano fue el primer jugador que declinó participar en las protestas contra el racismo y la brutalidad policial que los equipos llevan a cabo antes de cada partido en Disney World.

A diferencia de todos sus compañeros y rivales, Isaac no se arrodilló en la pista durante el himno estadounidense. Tampoco se puso, como el resto de jugadores, una camiseta negra con el lema 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa) sino que lució su uniforme de los Magic.

Posteriormente el jugador, que es profundamente religioso y en febrero fue ordenado pastor de una iglesia de Orlando, dijo que no estaba en contra del movimiento 'Black Lives Matter' pero señaló que el "racismo no es lo único que asola nuestra sociedad" y la solución no era arrodillarse ni ponerse una camiseta sino seguir el Evangelio.

Antes de lesionarse, Isaac había anotado 4 puntos en 15 minutos de juego en la victoria de los Magic sobre los Kings por 132 a 116. Por Orlando, el pivot montenegrino Nikola Vucevic anotó 23 puntos y capturó 11 rebotes mientras que por Sacramento el base De'Aaron Fox anotó 13 puntos.

- Spurs supera a Portland en lucha por playoffs -

En un emocionante duelo, los Celtics se impusieron a los Trail Blazers por 128-124 reforzando su tercera posición en la conferencia Este.

Tatum cargó con el peso de los Celtics sumando 33 puntos y 5 triples y también batió su récord personal de asistencias con 8.

El alero All-Star, de 22 años, se rehízo así de su desafortunado primer partido en la "burbuja" de Disney World, en el que solo pudo anotar 5 puntos (2 de 18 en tiros de campo) el viernes ante los Milwaukee Bucks.

Brown anotó 30 puntos y 6 triples, el último de los cuales fue decisivo en la recta final del juego.

Portland logró llegar con posibilidades a los últimos segundos después de remontar una desventaja de 19 puntos al descanso (67-48) de la mano de su estrella Damian Lillard, quien acabó con 30 puntos y 16 asistencias, con 5 triples anotados en la segunda mitad.

Pero con la derrota, dio un paso atrás en su pelea por arrebatarle a Memphis la octava plaza del Oeste, la última que da acceso a playoffs, y se vio incluso superado en la novena posición por los San Antonio Spurs, que vencieron a los Grizzlies este domingo por 108-106.

Por San Antonio el base Dejounte Murray anotó 21 puntos y capturó 10 rebotes mientras que por los Grizzlies el base novato Ja Morant sumó 25 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.

A falta de seis partidos de la fase regular, Memphis aventaja por 2 victorias a San Antonio y por 2,5 a Portland.

De su lado, los Brooklyn Nets derrotaron por 118-110 a los Washington Wizards asegurándose casi matemáticamente que no le arrebaten la octava plaza del Este.

Por los Nets, que ahora superan a los Wizards por 7 victorias, el escolta Caris Levert anotó 34 puntos y por Washington el pívot Thomas Bryant hizo 30 puntos y 13 rebotes.

Partidos de la jornada del domingo en la NBA:

Washington Wizards - Brooklyn Nets 110-118

Portland Trail Blazers - Boston Celtics 124-128

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 108-106

Sacramento Kings - Orlando Magic 116-132

Milwaukee Bucks - Houston Rockets

Dallas Mavericks - Phoenix Suns

