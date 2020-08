Bolivia.- Áñez pide "reflexión" sobre el riesgo de contagio ante las protestas de sectores afines al MAS en Bolivia

28/07/2020 28 July 2020, Bolivia, El Alto: A woman waves the Wiphala flag, representing some native peoples of the Andes, during a protest against the renewed postponement of the general elections. The Supreme Electoral Court had postponed the elections scheduled for 03 May 2020 first to 06 September 2020 then to 18 October 2020 due to the coronavirus pandemic. Photo: Marcelo Perez del Carpio/dpa POLITICA INTERNACIONAL Marcelo Perez del Carpio/dpa



La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha pedido este domingo "reflexión" sobre el riesgo de eventuales contagios de COVID-19 en vísperas de las movilizaciones convocadas por los sectores afines al partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), a partir de este lunes.



"Llamo a la reflexión a la población porque están poniendo en riesgo su propia vida y salud, no solamente de ellos, sino que pueden contagiar a su familia", ha indicado Áñez en una entrevista con Bolivia TV recogida por la agencia de noticias boliviana ABI.



"Entonces, por lo menos, si no piensan en ellos mismos, piensen en sus hijos, y uno no sabe cómo va a reaccionar el organismo", ha agregado, insistiendo en su petición de que la población "cuide su vida, su salud, cuida la vida de sus hijos del entorno familiar".



Los sectores afines al MAS, organizaciones sociales lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), han convocado movilizaciones a partir de este lunes en rechazo al aplazamiento de las elecciones, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha fechado para el 18 de octubre por la situación derivada de la pandemia de coronavirus.



La COB y el TSE se reunieron a finales de la semana pasada para que las organizaciones sociales conocieran las bases técnicas, científicas y constitucionales que justifican el aplazamiento de los comicios.



A pesar del encuentro, las organizaciones sociales, que también acusan al Gobierno interino de intentar perpetuarse en el poder, mantuvieron la convocatoria a protestas, pero mostraron su predisposición a "discutir". Los sectores afines al MAS ya celebraron una marcha, que el Ejecutivo boliviano tildó de "atentado contra la salud pública" por llevarse a cabo en plena pandemia.



En este contexto, Áñez ha remarcado que el Gobierno respetará la decisión del TSE de posponer las elecciones. "El TSE ha establecido una fecha para las elecciones, nosotros siempre dijimos que vamos a respetar lo que establezca el ente electoral y eso hicimos", ha precisado.



A su juicio, "esas manifestaciones públicas son innecesarias, ponen en riesgo su salud, la de su familia, solamente me queda apelar a la reflexión y a la conciencia del ciudadano boliviano", ha reiterado.



Interrogado sobre las movilizaciones, el presidente del TSE, Salvador Romero, ya advirtió de que no cambiarán la decisión de la autoridad electoral, aclarando asimismo que hay "plena cohesión" en el TSE, a pesar de que dos vocales "manifestaron una disidencia", algo que ha considerado "normal en un cuerpo colegiado".



CRISIS POLÍTICA



La actual crisis política en Bolivia estalló con las pasadas elecciones del 20 de octubre. La oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar "irregularidades".



Morales dimitió y se exilió --primero a México y luego a Argentina--, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.



Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso --controlado por el MAS-- señaló el 6 de septiembre, algo aceptado por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno interino de Jeanine Áñez, que insistía en aplazar aún más los comicios.



Tanto el TSE como el Gobierno de Áñez temen que la votación coincida con el "pico" de la pandemia en Bolivia, que se espera en los próximos meses, si bien el MAS denuncia una táctica del nuevo oficialismo para impedir que Arce, favorito en las encuestas antes de la crisis sanitaria, gane las elecciones presidenciales.