Beatriz Luengo: "Mi marido es un sueño erótico"

03/08/2020 Beatriz Luengo asegura que su marido, Yotuel, "es un sueño erótico". SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 3 (CHANCE)



Más claro el agua. La actriz, cantante y escritora Beatriz Luengo no ha tenido reparos al deshacerse en elogios con su marido, el cantante de Orisha Yotuel Romero. "Es un sueño erótico" ha contado Beatriz en el quinto capítulo del programa 'Badoo', en el que ha charlado sobre deseo, fantasías y feminismo.



Bajo el título 'Este es el mood', la quinta entrega de este espacio conducido por Amarna Miller, ha hecho sentirse tan cómoda a la que fuera protagonista de la serie 'Un paso adelante' que también ha contado detalles de su boda. Fue al finalizar la serie, en 2005, cuando Beatriz Luengo y Yotuel comenzaron su historia de amor. El broche de oro lo pusieron en el año 2008 con una boda en Las Vegas, en la que contaron con la presencia del desaparecido Pau Donés y cantaron su conocida canción La Flaca' mil veces. "Fue muy divertida, nos casamos con un cura vestido de Elvis y en la capilla de Britney. Al salir acabamos en un club de striptease, que era lo único que estaba abierto" ha comentado la intérprete sobre la ceremonia que se produjo aprovechado un viaje que hicieron a la ciudad del juego por excelencia para asistir a una entrega de los premios Grammy. Además ha desvelado que, sentimentalmente, es "un poco como las abuelas, de relaciones para siempre. Soy más de 'El Secreto de Puente Viejo' que de 'UPA Dance' en ese sentido".



Acaba de lanzar el videoclip del tema Ojos de Mandela junto a Alejandro Sanz, y no ha querido dejar pasar la oportunidad para hacer referencia a la sexualización de las mujeres en la industria musical contando una experiencia que ella misma vivió en Miami: "Mucha gente me preguntaba por qué no me operaba el pecho. Se quedan flipando cuando les digo que me gusta así". Flipando nos ha dejado a nosotros con lo desinhibida y divertida que se ha mostrado a la hora de hablar sin tapujos como nunca antes la habíamos visto.