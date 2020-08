Baloncesto/NBA.- Los Suns de un gran Ricky Rubio baten a los Mavericks y siguen soñando con los 'playoffs'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El base español Ricky Rubio firmó una gran actuación personal para ayudar a Phoenix Suns a batir por 117-115 a unos Dallas Mavericks a los que les volvió a fallar el temple en un final apretado, y continuar soñando con alcanzar los 'playoffs' de la NBA.



Jugar las eliminatorias por el anillo de campeón sigue siendo el objetivo de los de Monty Williams, que tras sumar su segunda victoria en la 'burbuja' del Walt Disney World Resort de Orlando se colocan a cuatro triunfos de Memphis Grizzlies. Los 'Mavs', por su parte, pese a encajar su segunda derrota, se aprovecharon de otros resultados para volver a los 'playoffs'.



Fue un duelo atractivo, donde los dos directores de juego principales de cada equipo sobresalieron. El base catalán Ricky Rubio mostró todas sus virtudes y fue el líder de los suyos, que notaron su presencia cada vez que estuvo en la pista.



Si bien las estadísticas reflejan 33 puntos de Devin Booker, el de El Masnou fue mucho más completo y entregó una hoja de servicio brillante con 20 puntos y mucho peso ofensivo (7/17 en tiro), más nueve rebotes y siete asistencias.



Además, al español no le falló el pulso en dos tiros libres decisivos con 115-113 y aunque luego Kristaps Porzingis taponó su intento con 117-115, la victoria fue finalmente para unos Suns donde también destacó Cameron Johnson con 19 puntos y 12 rebotes.



Los Mavericks tuvieron en su mano el partido, gracias a la descomunal actuación de Luka Doncic, que se fue hasta los 40 puntos, 23 en una primera parte dominada por su equipo, que ganaba de 13 al descanso (73-60), pero que encajó un 36-19 en el tercer parcial que volteó las cosas.



El esloveno, que agregó once asistencias y ocho rebotes, estuvo bien acompañado por Porzingis (30), y tiró de los suyos en el cuarto final, pero tras poner el 117-115, decidió no jugarse la posesión final en la que su equipo tuvo dos triples para ganar. Aún así, la derrota de San Antonio Spurs les metió en 'playoffs' por primera vez desde 2016.



--ESTADÍSTICA DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



RICKY RUBIO: 20 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.