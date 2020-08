Artista de Chicago reúne a vecinos segregados en proyecto "Folded Map"

Por Vanessa Johnston

3 ago (Reuters) - Los residentes segregados de Chicago se están convirtiendo en amigos inesperados en un proyecto que una artista espera que derribe barreras y estereotipos.

Tonika Johnson comenzó a fotografiar casas con las direcciones correspondientes en los lados norte y sur de la ciudad en el marco de su iniciativa Folded Map Project (Proyecto de Mapa Doblado) y luego decidió reunir a los residentes.

En la región norte viven familias blanca, mayormente acomodadas, mientras que en el sur residen tradicionalmente familias afroamericanas, en una zona marcada por la pobreza y la violencia armada.

"Un día, naturalmente me vi preguntándole a un residente si quería conocer a su residente 'gemelo del mapa'", dijo Johnson. "Y me dijeron: 'Sí'. Y yo estaba como, oh Dios mío, ¿de qué voy a hacer que hablen?", contó.

Johnson hizo preguntas "incómodas pero necesarias", como cuánto pagaron por sus casas. En el sitio web del proyecto, videos de esas entrevistas unen fotos de sus casas una al lado de la otra para resaltar el efecto de décadas de segregación y disparidad en los recursos de la ciudad, y cómo las cosas pueden cambiar.

El proyecto abrió los ojos de Jonathan Silverstein y su esposa Paula Hermann, quienes disfrutan de muchos restaurantes y tiendas de alimentos en Rogers Park, en el lado norte.

"Supongo que es realmente sorprendente, ya sabes, cuán afortunados somos y ciertamente no pensamos en nosotros mismos como si viviéramos en un vecindario rico pero, comparado con algunos, somos muy privilegiados", contó.

Su "gemelo de mapa" del sur Maurice Perkins en Englewood necesita viajar lejos solo para encontrar una tienda de alimentos.

"Ni siquiera podían imaginar estar en una comunidad o una comunidad que no tiene las cosas que, supongo, son necesidades básicas", dijo el líder comunitario local y rapero.

La reunión con sus "gemelos de mapa" fue alentadora, dijo. "Hubo como una conexión genuina, ¿verdad? No hubo nada forzado o falso", agregó.

Inspirado en las recientes protestas en demanda de justicia racial en Estados Unidos, Johnson planea expandir Folded Map a otros vecindarios y sumar recursos a su página web para que las personas ayuden a que sus ciudades tengan menos segregación. (Reporte de Vanessa Johnston; Escrito por Richard Chang; Editado en español por Lucila Sigal)