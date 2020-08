Ana Morgade vence a Isabel Díaz Ayuso

01/01/1970 Ana Morgade incendia las redes con tuit sobre Isabel Díaz Ayuso SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 3 (CHANCE)



La popular presentadora Ana Morgade ha sido declarada oficialmente vencedora de la encuesta a la que ha sido sometida frente a Isabel Díaz Ayuso. Ante la pregunta: Si te cruzas con alguna de las dos ¿A quién saludarías? La respuesta de los usuarios ha sido clara, la mayoría se ha decantado por la presentadora antes que por la presidenta de la Comunidad de Madrid.



La propuesta ha tenido tanta acogida que se ha convertido en trending topic en la redes. Y la crítica unánime. Las fotografías escogidas para ilustrar la pregunta estaban seleccionadas para condicionar el voto. En ellas, mientras que Isabel Díaz Ayuso aparecía con chaqueta negra y camiseta blanca, Ana lo hacía con una prenda roja de prominente escote. Eso sí, acompañada de sus inseperables maxigafas con las que la presentadora de 'Yu: no te pierdas nada' potencia su mirada.



"Tengo un chiste de Ayuso pero es privado" publicaba Ana Morgade encendiendo las llamas en las redes sociales que no han tardado en incendiarse. Pues este tweet ha tenido una gran repercusión con más de 28.000 me gustas y generando 5.000 comentarios y retweets. Y es que ya lo dijo ella, es toda una 'influenser'