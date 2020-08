AMP2.- O.Próximo.- Israel ataca posiciones de Hamás en Gaza tras el lanzamiento de un cohete desde territorio palestino

30/01/2020 Soldados de Israel durante una protesta cerca de la ciudad palestina de Ramala, en Cisjordania POLITICA INTERNACIONAL Ilia Yefimovich/dpa



Denuncia un nuevo incidente en la frontera con Siria



El Ejército israelí ha atacado este lunes posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza en respuesta a un cohete lanzado desde el territorio palestino contra la ciudad israelí de Sderot.



"En respuesta al cohete lanzado más temprano a Israel desde Gaza, nuestros aviones de combate alcanzaron instalaciones subterráneas de Hamás en Gaza", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Twitter.



La Fuerza Aérea de Israel ha atacado varios lugares del centro y del sur de Gaza, incluidos una fábrica de cemento y túneles, de acuerdo con 'The Jerusalem Post'. La prensa palestina, por su parte, ha precisado que los ataques se han producido cerca de Jan Yunis y Rafá.



Previamente, el cuerpo militar había informado de que su sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro había interceptado un cohete lanzado desde Gaza, el primero en casi un mes. Las FDI han advertido de que harán "responsable" a Hamás de "cualquier actividad emanada de Gaza".



Si bien no ha dejado víctimas, ha coincidido con la inauguración de un cine de verano en Sderot. Miles de personas de la ciudad y de las comunidades cercanas se han refugiado en búnkeres al oír las sirenas. Varios vehículos han sufrido daños.



El lanzamiento de este misil ha coincidido también con el cambio de mando en la División para Gaza. El general Eliezer Toledano ha sido sustituido por el general Nimrod Aloni tras dos años en el cargo.



"Durante mi mandato, los líderes de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica han llevado a cabo una estrategia de intimidación y pánico lanzando cohetes y fuego de mortero a las ciudades israelíes", ha denunciado Toledo en su discurso de despedida.



INCIDENTE EN LA FRONTERA CON SIRIA



Por otro lado, las FDI han informado vía Twitter de que han impedido que "cuatro terroristas" colocaran explosivos en la valla de seguridad que separa Israel y Siria. Las fuerzas israelíes han adjuntado un vídeo en el que se ve a cuatro personas cerca de la línea limítrofe a las que finalmente alcanza una explosión. "Por ahora, les hemos detenido. Seguiremos defendiendo las fronteras de Israel de todas las amenazas del enemigo", han declarado.



El Ejército israelí ha confirmado posteriormente en un comunicado que las FDI han abierto fuego contra la "célula terrorista" alcanzando a sus cuatro integrantes. Además, ha responsabilizado al régimen de Bashar al Assad, indicando que hay tantos actores en la guerra siria que es difícil saber a quién atribuir cada acción. "Algunos actúan para Irán y otros no. Tampoco podemos decir en estos momentos que ha sido Hezbolá, pero tampoco podemos descartarlo", ha sostenido.



Las fuerzas israelíes están en estado de máxima alerta tras una serie de incidentes en las fronteras de Israel con Siria y Líbano. La semana pasada dijeron que habían frustrado un intento de infiltración de Hezbolá.