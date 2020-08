AMP.- R.Unido.- Muere John Hume, premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar con el conflicto norirlandés

Líderes de Reino Unido e Irlanda recuerdan a Hume como un "titán político"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



John Hume, que recibió el premio Nobel de la Paz en 1998 por sus esfuerzos para acabar con el conflicto en el Irlanda del Norte, ha muerto este lunes a los 83 años de edad en una residencia de Londonderry donde vivía por la demencia senil que sufría desde hace años.



"Estamos profundamente tristes de anunciar que John ha muerto tranquilamente a primera hora de esta mañana después de una corta enfermedad", ha dicho la familia en un comunicado recogido por la prensa británica. "Era muy querido y su pérdida se ha sentido profundamente en su extensa familia", ha añadido.



Hume fue un destacado activista del movimiento por la defensa de los derechos civiles durante la década de los 60 y ya en los 70 fundó junto a otros el Partido Socialdemócrata y Laborista (SDPL). Llegó a formar parte del Gobierno norirlandés y a ocupar un escaño en Westminster.



Su mayor logro está relacionado con el conflicto en el Úlster. Estuvo implicado en las negociaciones secretas que dieron lugar al Acuerdo Anglo-Irlandés de 1985, rechazado posteriormente por ambas partes, y en el Proceso Hume-Adams que favoreció el primer alto el fuego del IRA en 1994 y despejó el camino hacia los Acuerdos de Viernes Santo de 1998.



En palabras del editor político de BBC en Irlanda del Norte, Mark Devenport, "no hay forma de sobrestimar la contribución de John Hume al proceso político en Irlanda del Norte". "Durante años, fue definitivamente el 'cerebro' detrás de la aproximación al acuerdo de paz", ha afirmado.



"Parece particularmente adecuado en estos extraños días recordar una frase que dio esperanza a John y a muchos de nosotros en los tiempos difíciles: 'Debemos sobreponernos'", ha recordado la familia.



"TITÁN POLÍTICO"



El peso político de Hume puede apreciarse en el homenaje que le han rendido personajes muy distintos del arco político de Reino Unido e Irlanda desde que se conociera la noticia de su fallecimiento.



Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el ex primer ministro británico Tony Blair, bajo cuyo mandato se firmó el acuerdo de paz. "John Hume era un titán político, un visionario que se negó a creer que el futuro tenía que ser igual que el pasado", ha dicho el antiguo líder laborista.



Blair ha destacado que "su contribución a la paz en Irlanda del Norte fue épica". "Insistió en que era posible, la persiguió de manera incansable e ideó formas creativas para lograrla", ha recordado.



El ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, cofirmante junto a Blair de los Acuerdos de Viernes Santo, ha destacado igualmente la visión de Hume. "Cuando Tony y yo firmamos (...) dijo: "Estáis dando esto al pueblo del norte y del sur y tendrá su legitimidad'. Esa era su idea y fue realmente una gran idea", ha ensalzado.



Hume ha recibido también las alabanzas del entonces líder del Partido Unionista del Úlster, David Trimble, con quien compartió el Nobel de la Paz. "Cuando terminaron Los Problemas, John instó a la gente a perseguir su objetivo pacíficamente y criticó siempre a quienes no se daban cuenta de la importancia de la paz", ha valorado.



Entre los dirigentes actuales, el primer ministro británico, Boris Johnson, le ha descrito como "un gigante político" que "se opuso totalmente a la violencia y se comprometió a perseguir sus objetivos por vías exclusivamente pacíficas y democráticas". "Su visión despejó el camino para la estabilidad (...) en Irlanda del Norte", ha escrito en Twitter.



Asimismo, la ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, ha expresado sus condolencias a la familia Hume, al que ha llamado "gigante del nacionalismo irlandés". "En nuestros peores momentos, reconoció que la violencia era el camino equivocado y trabajó firmemente para promover la política democrática", le ha reconocido.



En la misma línea, el actual primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha afirmado que fue "un gran héroe y un verdadero pacifista". "Durante los oscuros días del terrorismo paramilitar y la lucha sectaria, él mantuvo viva la esperanza. Con paciencia, resistencia y un compromiso inquebrantable, triunfó y logró una victoria para la paz", ha declarado.