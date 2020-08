Alemania/Turquía.- Alemania aprueba el envío de armas a Turquía a pesar de la incursión turca en Siria

14/07/2020 La canciller de Alemania, Angela Merkel POLITICA INTERNACIONAL Peter Kneffel/dpa/Pool/dpa



BERLÍN, 3 (DPA/EP)



Alemania ha aprobado el envío de armas a Turquía por más de 25 millones de euros, a pesar de la incursión turca en Siria, según la respuesta dada por el Ministerio de Economía alemán a una pregunta formulada por La Izquierda.



El Gobierno de Angela Merkel ha informado de que en los nueve meses y medio que han transcurrido desde dicha incursión, del 9 de octubre de 2019 al 22 de julio de 2020, ha autorizado entregas de armas a Turquía por valor de 25,9 millones de euros. No obstante, ha asegurado que no había armas de guerra.



Las tropas turcas irrumpieron en el norte de Siria para combatir a la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG), a la que Ankara ve como la rama siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado una organización terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos.



Alemania impuso entonces una prohibición parcial de las exportaciones de armamento a Turquía que se aplica solamente a las armas y demás equipo militar que pueda ser utilizado en la guerra civil de Siria.



Las exportaciones de armas a Turquía también son controvertidas por su participación en el conflicto en Libia. Según Naciones Unidas, el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan no respeta el embargo de armas sobre la nación norteafricana, a pesar de que se comprometió a ello en la cumbre de Berlín.



En este contexto, el partido de La Izquierda ha exigido una completa suspensión de las exportaciones de armas a Turquía. "El Gobierno federal engaña a la opinión pública cuando afirma que no aprueba para Turquía armamento que también podría ser utilizado en Siria", ha declarado.