Afganistán.- Afganistán convoca una asamblea el 7 de agosto para abordar la liberación del último grupo de talibán

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La Presidencia de Afganistán ha anunciado este lunes que el 7 de agosto tendrá lugar una asamblea consultiva para abordar la posible liberación de 400 presos talibán incluidos en la lista presentada por los insurgentes para iniciar un proceso de paz y acusados de crímenes como asesinato, secuestro y tráfico de drogas.



El presidente afgano, Ashraf Ghani, afirmó el viernes que las autoridades liberarían a 500 presos talibán en respuesta al anuncio de alto el fuego de tres días realizado por los insurgentes a partir del 30 de julio con motivo de la Fiesta del Sacrificio.



Sin embargo, manifestó que estos 500 presos no están incluidos en la lista presentada por los insurgentes y argumentó que no tiene derecho a decidir sobre la liberación de los últimos 400 presos talibán que hay que liberar porque están acusados de graves crímenes, por lo que anunció que convocará una Loya Jirga, una asamblea tradicional afgana, para que se pronuncie sobre la iniciativa.



En este sentido, el Gobierno liberó el domingo a cerca de 320 presos, si bien no de los incluidos en la citada lista entregada por los talibán al Gobierno de Estados Unidos en el marco del acuerdo de paz firmado el 29 de febrero.



El portavoz de la Presidencia, Sediq Sediqqi, ha manifestado durante la jornada que la asamblea será convocada el 7 de agosto "para no perder tiempo". "Si hubiera sido para perder tiempo hubiera tenido lugar dentro de uno o dos meses", ha explicado.



Así, ha manifestado que unas 3.200 personas participarán en la Loya Jirga. El portavoz de la oficina política de los talibán en Qatar, Suhail Shahin, ya se había pronunciado contra esta opción, que implicaría continuar la guerra, a juicio de los insurgentes.



Sediqi ha manifestado además que Estados Unidos habría trasladado a Kabul que las conversaciones de paz directas con los talibán arrancarían tras la liberación de 4.600 insurgentes, una cifra a la que Kabul ya ha llegado.



"Se prometió que se si se liberaba a 4.600 (presos) empezarían las negociaciones, tras lo que se anunciaría un alto el fuego. Se nos prometió", ha recalcado Sediqi, según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



Los talibán anunciaron la semana pasada el fin del proceso de liberaciones de cerca de mil miembros de las fuerzas de seguridad y recalcaran que, de esta forma, habían cumplido con su parte sobre este punto en el acuerdo de paz firmado con Estados Unidos.



Shahin apuntó que la decisión de los talibán las liberaciones era "un gesto de buena voluntad" y pidió al Gobierno que terminara de excarcelar a los 5.000 insurgentes a los que se comprometió a poner en libertad de cara a iniciar conversaciones de paz.



El proceso de liberaciones ha sido uno de los principales obstáculos de cara al inicio de conversaciones directas, así como el incremento de los ataques por parte de los talibán, que han llegado a las autoridades a aumentar igualmente sus operaciones contra el grupo.



El anuncio de los talibán sobre el inicio de un alto el fuego de tres días a partir del jueves fue aplaudido por el Gobierno, que respondió en reciprocidad para intentar garantizar una mayor seguridad en el país durante el Eid al Adha, una de las principales festividades en el calendario islámico.