31/05/2019 Yemen.- Los huthis aseguran haber derribado un dron de reconocimiento de EEUU en Yemen.



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Los huthis han asegurado este domingo haber derribado un dron de reconocimiento del Ejécito de Estados Unidos cerca de la frontera entre Yemen y Arabia Saudí, algo sobre lo que Washington no se ha pronunciado por el momento.



El portavoz de operaciones militares de los huthis, Yahya Sari, ha indicado que el aparato derribado es un RQ20, antes de agregar que los sistemas antiaéreos de los insurgentes lo han alcanzado en el distrito de Haradh.



Asimismo, ha resaltado que el derribo ha sido grabado, mientras que la agencia yemení de noticias SABA, vinculada a los huthis, ha publicado una imagen del supuesto impacto.



Yemen suma ya seis años de guerra civil que enfrentan al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi, apoyado por la coalición internacional, y los huthis, a los que respalda Irán. El conflicto armado ha sumido al que antes de los combates ya era el país más pobre del Golfo en la peor crisis humanitaria que hay en el mundo en estos momentos.



Naciones Unidas alertó el martes de que "las crisis humanitarias en Yemen nunca han sido peores" y recalcó que "la hambruna está nuevamente en el horizonte", antes de incidir en que las agencias humanitarias se están quedando sin fondos para hacer frente a la situación.



"El conflicto se está recrudeciendo otra vez. La economía está nuevamente hecha jirones", manifestó el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, quien agregó que la pandemia de coronavirus "se está propagando sin control".



Así, dijo que "la retórica sobre Yemen es a menudo tranquilizadora, pero las acciones son incansablemente ruinosas", antes de incidir en que "las hostilidades se están intensificando", con 43 frentes activos, en comparación con los 33 que había en enero.



Por su parte, el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, lamentó que las conversaciones de los últimos meses entre el Gobierno de Hadi y los huthis no hayan derivado en un acuerdo. "La situación militar no ha mejorado durante el último mes", reconoció.