Un gol del japonés Sawa amarga el debut en Alianza del técnico chileno Salas

Lima, 1 ago (EFE).- Un gol del delantero japonés del Deportivo Municipal de Lima Masakatsu Sawa permitió a su equipo empatar este sábado 1-1 frente al Alianza Lima y amargar el debut del técnico chileno Mario Salas en el banquillo del equipo blanquiazul.

El japonés de 37 años, marcó el tanto del empate en el tiempo de prolongación del partido cuando Alianza ya daba casi por hecho el triunfo tras el gol a los 55 minutos del delantero peruano Gonzalo Sánchez.

El encuentro se disputó sin público en el estadio Alejandro Villanueva, la casa de Alianza, y sirvió a ambos equipos de preparación para el retorno el próximo fin de semana de la liga peruana.

También resultó un ensayo de todos los protocolos y medidas de seguridad que deberán seguir los equipos para evitar contagios en los días de partido.

Al término del enfrentamiento, Salas restó importancia al empate ya que consideró que su equipo mereció ganar "ampliamente", lo que le dejó satisfecho de cara al retorno de la competición.

"Trato de obviar el resultado porque no se ajusta en nada a lo que se vio en el partido. Nuestro segundo tiempo nuestro fue muy bueno. Así es como queremos ver a Alianza Lima", manifestó Salas.

"Nos deja un sabor mas dulce que amargo. Hay que seguir trabajando para que los jugadores mantengan esto durante los 90 minutos y entiendan que hay que intentar sacar mayor diferencia si se da la ocasión", agregó.

En este encuentro no participó el delantero chileno Patricio Rubio, flamante fichaje de Alianza, que puede hacer su debut la próxima semana frente al Binacional, vigente campeón nacional de Perú, que será el rival del conjunto blanquiazul en la vuelta del torneo local.

Alianza no fue el único equipo que probó su nivel antes de volver a la competición, y este sábado también hicieron lo propio Universitario y Sporting Cristal, los otros dos grandes clubes del fútbol peruano.

La 'U' obtuvo el triunfo por 3-2 frente al Sport Boys, en lo que supuso el primer encuentro de la tercera etapa del técnico argentino Ángel Comizzo al frente del conjunto crema, que reservó a titulares como el centrocampista colombiano Donald Millán y el extremo derecho panameño Alberto Quintero.

Por su parte, Cristal venció por 2-0 al Cantolao con tantos del defensa Christian Ramos y del delantero José Manzaneda, que anotó a su ex equipo.