Triple empate en cabeza; Ciganda y Muñoz superan el corte

La golfista francesa, Celine Boutier. EFE/EPA/DAVID MARIUZ

Redacción deportes (EE.UU.), 2 ago (EFE).- La estadounidense Danielle Kang se mantuvo como líder del torneo LPGA Drive on Championship al sumar 139 golpes (-5) tras completarse la segunda ronda en el Inverness Club, pero ahora compartido con la francesa Celine Boutier y la inglesa Jodi Ewart Shadoff.

La golfista estadounidense siguió a sus birdies consecutivos con tres bogeys, otro birdie, y finalmente un par de 4 pies en el hoyo final para salvar una tarjeta de 73(+1) que la mantuvo de líder.

Boutier tuvo cuatro birdies en sus últimos 10 hoyos para compensar algunos errores y disparó 71 (-1). Ewart Shadoff, aún buscando su primera victoria en el LPGA Tour, superó un doble bogey en el hoyo 15 con un birdie en el 18, que la dejó con registro del par (72).

Las españolas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz lograron superar el corte, colocado en (+6) al sumar 144 (par) y 146 (+2), respectivamente.

Ciganda entregó tarjeta de 74 golpes (+4) al no poderse adaptar bien a las duras condiciones climatológicas, pero pudo mantenerse entre las 20 mejores (decimotercera).

La golfista española sufrió en el control de los golpes dentro del green y en especial en el hoyo 7 donde cometió un doble bogey (4-6), que fue lo que le restó opciones de cara a la tercera ronda.

Muñoz, vigésimo cuarta en la clasificación, mantuvo el mismo nivel que en la primera ronda al entregar también el mismo registro con 73 golpes (+1) después de hacer cuatro birdies, un doble bogey, también en el hoyo 7 como le sucedió a Ciganda, y otros tres bogeys más.

Su compatriota Beatriz Recari no pudo superar el corte al concluir el recorrido del sábado con tarjeta firmada de 78 golpes (+2) que la dejaron con la suma de 152 (+8).