Tenis.-Alexander Zverev ve "un poco locura" que celebre el US Open con la situación de los Estados Unidos

PARÍS, 2 (dpa/EP)



El tenista alemán Alexander Zverev reconoció que es "un poco locura" que se vaya a jugar el US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, pese a la situación sanitaria que está viviendo los Estados Unidos con la pandemia del coronavirus.



"Es un poco locura jugar ahora el US Open. Preferiría que no se llevase a cabo y que empezásemos el año en Europa", aseguró Zverev, número siete del mundo, tras un torneo de exhibición en Francia.



Para el de Hamburgo, la actual situación que está viviendo el país estadounidense con el coronavirus le hace pensar que "no sea el momento adecuado para volar ahora a América". "Si el US Open se celebra, ¿qué deberían hacer los jugadores? Especialmente si todos van a jugar, se trata también de puntos para el ranking", confesó.