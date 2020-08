Sudáfrica sobrepasa el medio millón de casos de COVID-19 y las 8.000 muertes

Entierro de una víctima d Covid-19 en Johannesburgo. EFE/EPA/KIM LUDBROOK

Johannesburgo, 2 ago (EFE).- Sudáfrica, el quinto país del mundo más afectado por el coronavirus, sobrepasó hoy el medio millón de casos de COVID-19, llegando a los 503.290, y con 148 nuevas muertes en un solo día, según las últimas cifras facilitadas por el Gobierno sudafricano.

"En nuestro país, 8.153 personas han perdido la vida que sepamos, y las cifras actuales de fallecidos por el virus pueden ser superiores a esta cifra", dijo el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en un comunicado.

La tasa de letalidad del país austral sigue en el 1,6 %, significativamente más baja que la media global, y más de dos tercios de los infectados ya se han recuperado de la enfermedad.

A pesar de que las cifras diarias de nuevos casos siguen sobrepasando diariamente las 10.000, el Gobierno considera que las infecciones se están estabilizando, sobre todo en el gran foco epidémico del país, la provincia central de Gauteng, donde se encuentran Pretoria y Johannesburgo, y en las provincias de Cabo Occidental y Oriental, otras de las más afectadas.

"Aunque es muy pronto para sacar conclusiones, esto sugiere que las medidas de prevención que han implementado los sudafricanos tienen su efecto", consideró el presidente.

Sudáfrica impuso un confinamiento muy estricto al principio de la pandemia, en marzo, cuando apenas contaba con 400 casos, pero lo levantó más de dos meses después cuando los casos empezaban a crecer por las duras consecuencias económicas que estaba teniendo en la población.

A pesar del sombrío panorama actual, Sudáfrica no está aún en lo más duro de su primera ola de COVID-19, ya que los máximos epidémicos se prevén para agosto.

El Gobierno no se plantea, por el momento, volver a un confinamiento duro, pero sí ha reimpuesto algunas medidas como un toque de queda nocturno, suspensión de las clases escolares durante las próximas semanas o la prohibición de vender alcohol para tratar de reducir las urgencias hospitalarias y reservar el máximo número de camas para los pacientes de COVID-19.

Solo esta nación austral, aunque no supone ni el 5 % de la población total, acumula más de la mitad de los más de 945.000 casos registrados en toda África.