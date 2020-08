Sin efecto de suspensión del movimiento político que acoge al correísmo en Ecuador

En la imagen, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Quito, 2 ago (EFE).- El juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE), Fernando Muñoz, dejó sin efecto las medidas cautelares de suspensión que pesaban en contra de los movimientos Fuerza Compromiso Social -que acoge al correísmo-, de Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social, se informó este domingo.

Muñoz consideró que las medidas impuestas por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 19 de julio no tenían el debido sustento y vulneraban los derechos de organización política de miles de ciudadanos que presentaron su apoyo para la conformación.

El juez respondió así a una acción interpuesta por Manuel Castilla, director de Justicia Social, quien impugnó la resolución del CNE por considerar que carecía de fundamentos.

Desde Bélgica, donde reside desde que dejó el poder en 2007, el exjefe de Estado, Rafael Correa, se refirió a la decisión del TCE a través de su cuenta de la red social Twitter.

"Parece que hay vestigios de decencia en el TCE. Entonces que también dejen sin efecto la reforma -con dedicatoria- del reglamento que exige aceptar en forma 'personalísima' las candidaturas, absurdo que perjudica además a decenas de miles de migrantes y personas vulnerables", señaló.

También, el excanciller y hombre fuerte del correísmo, Ricardo Patiño, saludó la decisión del juez del TCE.

"Una noticia esperanzadora. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral -TCE- dejó sin efecto la Resolución del Consejo Nacional Electoral -CNE- que días atrás había suspendido a Fuerza Compromiso Social. Es un triunfo de la Democracia y del derecho de nuestro pueblo a elegir", apuntó en Twitter.

El pasado 19 de julio, el CNE de Ecuador otorgó diez días de plazo a los mencionados movimientos políticos para que se defiendan de un proceso administrativo que podría haber terminado con su eliminación del registro para los comicios del próximo año.

La Contraloría General del Estado (CGE) ha cuestionado la inscripción de los cuatro movimientos en el registro electoral.

El 19 de julio, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aclaró que el órgano electoral "no está eliminando a estas cuatro organizaciones políticas sino respetando el debido proceso y otorgándoles el derecho a la defensa".

Explicó que el pleno aprobó un informe de las áreas técnicas del Consejo sobre el cumplimiento de unas recomendaciones efectuadas por la Contraloría del Estado, que solicitaba dejar sin efecto la inscripción de esas cuatro formaciones electorales.

Por ello, agregó entonces Atamaint, el CNE resolvió iniciar un proceso de revisión de las actuaciones administrativas por las que esos cuatro grupos políticos lograron inscribirse en los registros del Consejo.

El exgobernante (2007-2017), que afronta varios procesos por presunta corrupción en su país, ha denunciado que el contralor del Estado, Pablo Celi, ejerce presiones para que se eliminen de los registros a varios grupos políticos, entre Fuerza Compromiso Social, por el temor a una eventual victoria en las elecciones de 2021.

En 2019, la Contraloría recomendó al CNE que vigilara la situación legal de Fuerza Compromiso Social porque, presuntamente, no cumplía el requisito de tener las firmas del 1,5 % del padrón electoral, como exige la ley.

Esa presunción fue descartada en un principio por el CNE, pero la Contraloría insistió en sus peticiones para una revisión legal del grupo que acoge al correísmo.