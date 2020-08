Puerto Rico sufre un nuevo apagón luego del paso de la tormenta Isaías

Vista de una calle inundada tras el paso de la tormenta tropical Isaías, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca/Archivo

San Juan, 2 ago (EFE).- Puerto Rico sufrió este domingo un nuevo apagón que dejó varios sectores de la isla sin luz, a pocos días de que pasara la tormenta tropical Isaías, que provocó que cerca de medio millón de personas perdieran el servicio, una cifra parecida a la que el pasado martes sufrió un corte de suministro atribuido a "terrorismo interno".

La estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) informó a través de su cuenta en Twitter que trabaja en el proceso de reposición de las cargas debido a la salida de la unidad número dos.

La empresa eléctrica señala que la AEE tiene cerca de 2.900 megavatios disponibles para hacer frente el apagón.

El administrador de la Oficina de Reestructuración y Asuntos Fiscales de la AEE, Fernando Padilla, indicó que los afectados por este incidente ya habían recuperado el servicio, aunque no quiso dar una cifra de abonados afectados.

El presidente del sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa, dijo a través de la misma red social que el incidente provocó que un total de 132.153 personas perdieran el servicio, cifra que fue progresivamente reduciéndose.

SITUACIÓN INACEPTABLE

"Lo que está sucediendo con el servicio eléctrico a nuestro pueblo es inaceptable, pero lo que no tiene una explicación es cómo la gobernadora sigue apoyando a José Ortiz -presidente de la AEE-, que ha demostrado total incapacidad para administrar un servicio tan importante", subrayó el líder sindical.

Cuestionado sobre la cantidad de abonados que se quedaron sin luz, Padilla indicó que la desconocía.

Explicó que hubo un disparo de la unidad dos, que es una de las máquinas más grandes que se desconecta al sistema, y que al perder una cantidad sustancial de megavatios abruptamente tuvo que entrar a un proceso de subir las cargas de las unidades grandes y pequeñas.

Padilla indicó que la situación está en proceso de restablecimiento y que sólo faltaba una subestación localizada en el municipio de Santa Isabel -sur- por entrar al sistema.

El incidente de este domingo supone un nuevo episodio que tiene como punto de mira a la estatal AEE, una empresa con una elevada deuda y criticada por su ineficacia y elevadas tarifas.

EL 98 % DE LOS ABONADOS RECUPERÓ EL SERVICIO

El apagón de hoy llega después de que la AEE informara este domingo que el 98 % de los abonados recuperó el servicio tras los cortes provocados por el paso de Isaías.

El número de abonados sin servicio tras Isaías llegó a alcanzar los cerca de 500.000, lo que levantó las críticas de la propia gobernadora, Wanda Vázquez, que pidió explicaciones al director ejecutivo de la AEE, José Ortiz.

El funcionario indicó que tras cuatro días del paso del sistema unos 28.000 clientes de la AEE todavía no han recuperado el servicio, principalmente en el área metropolitana de San Juan.

Dijo además sentirse satisfecho con el trabajo realizado por la AEE al compararse con otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Además, el pasado martes, casi 500.000 clientes sufrieron un apagón, de acuerdo con el director ejecutivo de la AEE posiblemente debido a un sabotaje que denominó "terrorismo interno".

A este respecto, el secretario de Estado, Elmer Román, señaló que los hechos serán investigados por varias agencias federales y estatales.