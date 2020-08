Perú marca récords de contagios diarios un mes después de quitar la cuarentena

Un grupo de personas espera embarcarse en un bus interprovincial en un terminal, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 2 ago (EFE).- La COVID-19 ha vuelto a tomar fuerza en Perú un mes después de que se levantó oficialmente la cuarentena en gran parte del país al cerrar julio con un récord de 7.448 nuevos contagios en un día y a un ritmo de un caso nuevo por cada cuatro pruebas realizadas.

El séptimo país del mundo y el tercero de Latinoamérica con más casos acumulados de COVID-19 ya suma 422.183 contagios y 19.408 muertes desde que el pasado 6 de marzo se detectó el primer infectado por coronavirus en esta nación.

La última semana ha sido especialmente crítica, pues la propagación del virus se ha vuelto a acelerar cuando se cumple un mes desde que el Gobierno eliminó la cuarentena en 18 de las 25 regiones del país y dos semanas desde que se reinició el transporte regular de pasajeros entre provincias.

A inicios de julio los contagios diarios disminuían muy lentamente con cifras que llegaron a estar por debajo de los 3.000 casos por día, pero ahora se están detectando unos 7.000 diarios como ha ocurrido en las últimas tres jornadas.

Esto ha disparado también la tasa diaria de positivos, que a comienzos de julio estaba por debajo del 20 % e incluso llegó a marcar 14 % el 11 de julio, pero en la última semana este valor ha escalado a más del 25 %, lo que significa que al menos una de cada cuatro personas analizada está contagiada.

Este nuevo impulso que está adquiriendo la pandemia en Perú se ha visto reflejado igualmente en un incremento de los casos activos a nivel nacional.

CASOS ACTIVOS SUBEN A 112.000

Durante los primeros días de julio, los nuevos contagios no superaban a los pacientes recuperados, lo que llevó a que los casos activos descendieran hasta los 97.000, pero el nuevo repunte ha elevado esa cifra a las casi 112.000 personas que actualmente son portadoras del virus y fuente de nuevos contagios.

Pese a esta tendencia, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, descartó que el país se encuentre en un rebrote, pues nunca llegó a controlarse el avance de la pandemia hasta niveles mínimos como sí ocurrió en algunos países europeos.

Mazzetti reconoció que hay un aumento de casos, lo que llevó al Gobierno a prorrogar el viernes el estado de emergencia a nivel nacional.

No obstante, la situación es muy distinta en cada región de la variada geografía peruana, pues mientras unas regiones ya están recuperando poco a poco la normalidad, otras viven sus momentos más críticos.

SURGEN NUEVOS EPICENTROS

Es el caso de las ciudades andinas de Arequipa y Cusco, en el sur del país, que en los últimos días se han convertido en los nuevos epicentros de la pandemia al haber colapsado el sistema público de salud, igual que en abril y mayo ocurría en las regiones amazónicas de Loreto y Ucayali.

Arequipa es una de las pocas regiones donde nunca se ha levantado la cuarentena, por lo que lleva 140 días bajo el confinamiento que comenzó para todo el país el 16 de marzo y que terminó para 18 departamentos el 1 de julio.

Allí el Gobierno ha tenido que tomar control de la gestión de los hospitales pese a que se trata de una competencia de los Gobiernos regionales, pues la situación rozaba el caos bajo el control del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, quien para combatir el virus alienta el consumo de dióxido de cloro, un producto similar a la lejía y desaconsejado por las autoridades sanitarias.

En esas regiones que habían vuelto a la "nueva normalidad" desde principios de julio estaba Cusco, pero su capital, la antigua capital del imperio incaico, ha vuelto a cuarentena por lo menos hasta final de agosto, igual que otras importantes ciudades donde también se ha registrado un aumento de casos, como Puno y Tacna.

ALTA DEMANDA DE OXÍGENO

En estas urbes se están repitiendo las escenas ya vividas en otras partes del país de largas filas de personas en busca de oxígeno para recargar los cilindros que sirven para tratar en casa a sus familiares enfermos ante la dificultad de encontrar cama en los hospitales.

En la capital, Lima, el mayor foco de la pandemia en Perú al concentrar aproximadamente el 60 % de los casos, los hospitales continúan al límite.

Al respecto, el Ministerio de Salud exhortó este domingo a la ciudadanía a no automedicarse con ivermectina, uno de los tres medicamentos junto a la cloroquina y a la azitromicina utilizados en Perú para tratar los síntomas de la COVID-19.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) advirtió que está contraindicada para mujeres gestantes y lactantes y que su uso inadecuado puede resultar ineficaz y provocar efectos adversos o riesgo en la salud, como mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal, entre otros síntomas.

Fernando Gimeno