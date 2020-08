Papa Francisco.- El Papa insta a los políticos a hacerse cargo de las familias: "Sin trabajo no podrán salir adelante"

26/07/2020 26 July 2020, Vatican, Vatican City: Pope Francis delivers the Angelus prayer from his window overlooking St. Peter's Square at the Vatican. Photo: Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa SOCIEDAD INTERNACIONAL Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa



Roma, 2 (Europa Press)



El Papa ha instado a los políticos a hacerse cargo de las familias en este momento de crisis económica provocada tras la emergencia sanitaria al señalar que "sin trabajo" no podrán salir adelante.



"Espero que, con el compromiso de todos los líderes políticos y económicos, la ocupación laboral se relanzará: sin trabajo, las familias y las empresas no ir adelante", ha indicado el Papa durante el Ángelus de este domingo. Y ha añadido: "El trabajo es y será un problema de la post-pandemia. Se necesita mucha solidaridad y mucha creatividad para resolver este problema", ha manifestado.



El pontífice ha reflexionado sobre el sentido de la celebración de la misa y, en concreto, sobre la hostia Sagrada al señalar que "no hay contraposición entre el pan necesario para vivir y el pan que es la Eucaristía".



Así ha asegurado que el contraste "nace" si los cristianos se acercan al Sacramento "olvidando a los hermanos que están privados de lo necesario". Ha añadido también que "la compasión" y "la ternura" que Jesús ha mostrado respecto a la multitud "no es sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace cargo de las necesidades de las personas".



Y ha concluido : "Estamos llamados a acercarnos a la celebración eucarística con estas mismas actitudes de Jesús: compasión de las necesidades de los otros, confianza en el amor providencial del Padre y valiente compartir".