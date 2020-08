Microsoft pausa la negociación para comprar TikTok por el anuncio del veto de Trump

Vista del ícono de la aplicación TikTok en un celular. EFE/Hayoung Jeon

Nueva York, 2 ago (EFE).- La empresa Microsoft detuvo las conversaciones con la compañía Bytedance para la compra de la popular red social china TikTok, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara sus planes de vetarla, informó este domingo el diario Wall Sreet Journal.

Se desconoce en qué punto estaban las negociaciones pero, según el diario, que atribuye la información a fuentes familiarizadas con el tema, la pausa no significa que se haya puesto un punto final a esas conversaciones.

Trump anunció el viernes su intención de prohibir en el país la red social china TikTok, que Washington ve con recelo por motivos de seguridad nacional.

Tras el anuncio del mandatario, TikTok, a través de su gerente general en EE.UU., Vanessa Pappas, aseguró a sus usuarios que no tiene planes de "ir a ningún lado".

También de que crearían 10.000 empleos en los próximos tres años, que se sumarán a los 1.500 trabajadores con los que ya cuentan en EE.UU., pero se desconoce si eso cambiará la postura del mandatario, según una de las fuentes del Wall Street Journal.

Asegura además que como parte de las negociaciones con Microsoft, el fundador de Bytedance Ltd., Zhang Yiming, también acordó vender su participación en TikTok.

También se asegura que Zhang iba a retener una participación minoritaria en virtud del acuerdo que se estaba discutiendo antes de los comentarios de Trump.

A principios de mes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, había dejado entrever que el Gobierno de Trump consideraba restringir el acceso a TikTok ante la posibilidad de que Pekín esté utilizando la red social como un medio para vigilar y distribuir propaganda.

TikTok es una red social con sede en Pekín (China) en la que se comparten videos cortos y que ha logrado un gran éxito entre el público adolescente, pero que a la vez ha levantado grandes dudas acerca de la seguridad de los datos de los usuarios y de sus vínculos con el Partido Comunista Chino.