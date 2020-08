Manuel Díaz El Cordobés, sobre Enrique Ponce y Ana Soria: "La vida es amor"

01/08/2020 MANUEL DÍAZ EL CORDOBÉS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



Multitud de gente acudía ayer a la plaza de toros de Osuna para ver torear a Enrique Ponce después de la polémica de su matrimonio. Y es que desde que el torero quisiera cerrar la puerta de su corazón a Paloma Cuevas y abrirla para estar con Ana Soria, su nombre ha sonado más que nunca por todos los medios de comunicación. Además de gente anónima, también pudimos ver rostros conocidos en la plaza, como por ejemplo el del torero El Cordobés, quien estuvo muy atento a la corrida.



Aunque no ha querido entrar a valorar la nueva relación de Enrique Ponce, Manuel Díaz ha confesado que: "La vida es amor. Yo no te puedo hablar de eso, yo te puedo hablar de lo maravilloso de una tarde de toros entre amigos y que esto es lo más maravilloso del mundo".



El exmarido de Vicky Martín Berrocal nos ha confesado que reaparece el año que viene por todo lo alto: "Sí" y es que parece ser que este año lo tuvo que aplazar: "Me tengo que despedir de la afición que tanto me ha dado, no pude por la operación de cadera, pero ahora que estoy bien, volveremos".