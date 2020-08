Los Raptors demuestran a James que ellos son campeones; Warren anota 53 puntos

El delantero británico OG Anunoby (i) de Toronto Raptos en acción. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Houston (EE.UU.), 2 ago (EFE).- La reanudación de la NBA comenzó a dejar sorpresas y marcas como las vividas en la pasada jornada en la que los actuales campeones de liga, los Raptors de Toronto, se lo recordaron a Los Angeles Lakers con un gran triunfo, y el alero T.J. Warren se convertía en el primer jugador en la burbuja de Orlando que superaba la barrera de los 50 puntos.

El base Kyle Lowry aportó un doble-doble de 33 puntos con 14 rebotes y seis asistencias que lo dejaron al frente del ataque de los Raptors, que siguieron con su dominio sobre Los Ángeles Lakers, a los que vencieron por 107-92 en lo que fue su debut en la burbuja de Orlando.

Junto a Lowry, el escolta-alero inglés OG Anunoby también brilló al conseguir 23 puntos después de anotar 8 de 9 tiros de campo, incluidos los tres intentos de triple que hizo, y se convirtió en factor sorpresa ganador de los Raptors, los actuales campeones de liga, que vencieron a los Lakers por undécima vez consecutiva, con los que no pierden desde la temporada del 2014-15.

Lowry tuvo una buena segunda mitad para atajar un intento de remontada de los Lakers, los actuales líderes de la Conferencia Oeste, que ahora tienen marca de 1-1 en la reanudación de la temporada regular en la burbuja de Orlando.

Esta vez la aportación del alero estrella LeBron James, un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes no salvó a unos Lakers inferiores en su juego de equipo a los actuales campeones de liga y sin que sus individualidades como el pívot Anthony Davis y el ala-pívot Kyle Kuzma pudiesen ayudarles.

Warren anotó 53 puntos, su mejor marca como profesional, y los Pacers de Indiana vencieron 127-121 a los Sixers de Filadelfia en el partido debut de ambos equipos en el reinicio de la temporada regular de la NBA.

El escolta franquicia, Victor Oladipo, que antes que se reiniciase la competición dijo que sería baja de cara a completar mejor la recuperación de sus rodillas, al final cambió de opinión y salió a jugar con los Pacers a los que aportó 15 puntos.

Un jugador de sexto año adquirido de los Suns de Phoenix en un intercambio de temporada baja, Warren anotó 20 de 29 tiros de campo y 9 de 12 desde fuera del perímetro, en lo que fue su primer partido como profesional con al menos 50 puntos.

Todas las estadísticas ofensivas que Warren logró durante el partido se les convirtieron en las mejores de su carrera profesional.

Los Pacers (40-26) tomaron el control del quinto puesto en la Conferencia Este al romper un empate con los 76ers y ganar la serie de la temporada.

El pívot camerunés Joel Embiid destacó con un doble-doble de 41 puntos y 21 rebotes como líder de los Sixers, quienes al igual que los Pacers ya están clasificados para los playoffs.

El alero Paul George confirmó que ha llegado en una gran forma a la reanudación de la temporada regular y con ocho triples lideró la exhibición encestadora de Los Angeles Clippers ante los Pelicans de Nueva Orleans a los que ganaron por paliza de 126-103.

George hizo tres triples consecutivos en los primeros minutos y aportó 28 puntos como líder encestador de los Clippers, que establecieron una nueva marca de tiros y aciertos desde fuera del perímetro.

Los Clippers rompieron el récord de la franquicia al anotar 25 de 47 intentos de triples.

George anotó 8 de 11. Los Clippers también empataron el récord del equipo con triples en la mitad del partido y estuvieron a la altura del récord de la NBA al encestar 16 de 24 con una ventaja parcial de 77-45 en el medio tiempo.

El alero Kawhi Leonard aportó 24 puntos como segundo máximo encestador de los Clippers, que se recuperaron de una derrota por 101-103 ante los Lakers, el pasado jueves en la jornada inaugural.

La victoria fue la número 939 en la carrera del entrenador Doc Rivers, quien dirige a los Clippers, y superó al legendario Red Auerbach en el undécimo puesto de la lista de todos los tiempos de la NBA.

El base reserva, el novato Nickeil Alexander-Walker, anotó 15 puntos como líder de unos Pelicans que carecieron de inspiración encestadora y su estrella el ala-pívot Zion Williamson, siete puntos, tampoco pudo ayudarlos.

El pívot Bam Adebayo, el escolta Jimmy Butler y el reserva canadiense Kelly Olynyk mostraron su mejor inspiración encestadora y los Heat de Miami ganaron por paliza de 125-105 a los Nuggets de Denver en el reinicio de ambos equipos de la temporada regular.

Adebayo y Butler acabaron con 22 puntos cada uno, además de combinarse con 13 rebotes, 13 asistencias y tres recuperaciones de balón, mientras que Olynyk logró otros 20 tantos.

El pívot serbio Nikola Jokic y el ala-pívot reserva Jerami Grant acabaron con 19 puntos cada uno como líderes de los Nuggets, que no tuvieron su mejor inspiración encestadora con los triples al fallar 27 de 35 intentos.

El escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander anotó 19 puntos y encabezó el ataque balanceado de los Thunder de Oklahoma que ganaron 110-94 a los Jazz el partido que tendrían que haber disputado ambos equipos el pasado 11 de marzo cuando se conoció el positivo al COVID-19 del pívot francés Ruddy Gobert, de Utah, que obligó a la suspensión indefinida de la competición de la NBA.