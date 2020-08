Las muertes por COVID-19 en el Reino Unido se elevan a 46.201, tras sumar 8

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 2 ago (EFE).- Las muertes por la COVID-19 en el Reino Unido aumentaron este domingo hasta las 46.201, tras sumar ocho en 24 horas, con lo que el país se mantiene como primero de Europa y cuarto del mundo más afectado por la pandemia.

El ministerio de Sanidad y Atención Social señaló que hasta la fecha se han registrado 304.695 contagios, de los cuales 744 fueron entre el sábado y hoy, mientras que el Gobierno se muestra preocupado porque la prevalencia de la COVID-19 en la comunidad está aumentado por primera vez desde mayo.

No obstante, el ministro de Vivienda y Comunidades, Robert Jenrick, aseguró hoy que el Ejecutivo conservador no tiene intención de adoptar "medidas extremas" para atajar los repuntes, como sería, por ejemplo, la vuelta de confinamientos estrictos a gran escala, sino que aplicará restricciones "selectivas" y "locales".

Jenrick hizo esas declaraciones después de que los dominicales "The Sunday Telegraph" y "The Sunday Times" informaran de que el primer ministro, Boris Johnson, evalúa la posibilidad de que los mayores y personas de riesgo vuelvan a aislarse y de ordenar un nuevo cerrojazo en Londres para evitar una segunda ola de coronavirus.

Estos medios sostienen que el "premier" ha solicitado un plan específico de acción y que presidió el miércoles, junto a su ministro de Economía, Rishi Sunak, "una reunión de emergencia" para recrear un escenario de segunda ola, con opciones para frenar un repunte masivo de coronavirus que dañe la recuperación de la economía.

"Son solo especulaciones", subrayó hoy Jenrick, en referencia a las opciones más drásticas, que también contemplan, según esos medios, impedir la salida de los londinenses de la capital si aumenta la tasa de reproducción.

"Por lo que yo sé, no hay tal plan", insistió el ministro, quien explicó que el Gobierno sí prevé adoptar medidas "selectivas" similares a las aplicadas en los últimos días.

El Ejecutivo de Johnson introdujo el pasado 26 de julio una cuarentena de 14 días para los viajeros procedentes de ciertos países con altos niveles de coronavirus, entre ellos España, y el jueves decretó una nueva restricción en buena parte del norte de Inglaterra, que impide visitar a personas en sus casas.

Al día siguiente, el líder "tory" echó el freno a la desescalada en toda Inglaterra y decidió retrasar el inicio de la siguiente fase, prevista para este sábado, hasta, al menos, el próximo 15 de agosto, tras detectar un aumento de la "prevalencia de la COVID-19 en la comunidad".