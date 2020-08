Lara Álvarez y Jesús Castro los más atractivos del verano 2020

MADRID, 1 (CHANCE)



Cada vez son más los personajes públicos que nos rodean y es que con la llegada de nuevos programas de televisión, realities y series, muchos son los rostros conocidos que se meten dentro de nuestras casas y nos enamoran. Si siempre has querido hacer un ranking de los personajes más atractivos de nuestro país, estáte muy atento porque Personality Media ha hecho una análisis con el que sabemos quiénes son los protagonistas indiscutibles de este verano.



Para los hombres... Lara Álvarez es la más atractiva del 2020



Teniendo en cuenta la evaluación de 1.251 mujeres que contiene el estudio de imagen, 490 superan el 50% de conocimiento entre el total población. Y de todas ellas, Lara Álvarez alcanza en este 2020 la puntuación más alta en "atractivo" con un 8,51 de puntuación media. La asturiana de 34 años, habitual en ediciones anteriores de este ranking que lideró también en el 2016, es unas de las principales estrellas del Grupo Mediaset, formando parte de una de las ediciones de mayor audiencia del programa "Supervivientes". Subiendo 4 posiciones respecto al 2019, Lara Álvarez arrebata así el primer lugar que en 2019 pertenecía a Blanca Suárez, quien baja a la 3º posición este año.



Y para ellas, un año más lidera Jesús Castro



De las 11 ediciones donde se ha hecho público el ranking, Jesús Castro ya lideró en 2017 y lo consiguió de nuevo en 2019, repitiendo ahora por tercera vez en 2020. Es junto a Jon Kortajarena, el hombre que más veces ha liderado el Top 10 de los más atractivos del verano. Jesús Castro (8,13), con tan sólo 27 años, ya ha formado parte de grandes éxitos de televisión durante los últimos años: "Mar de Plástico", "El Príncipe" o "Brigada Costa del sol", donde no sólo ha demostrado su capacidad para estar siempre activo, sino que su atractivo no ha pasado desapercibido para el público femenino. Encara el final del 2020 de nuevo con grandes retos, a la espera de la entrada en "MasterChef".