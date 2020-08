Lakers caen ante Toronto; Leonard rompe protesta de NBA contra racismo

Los Toronto Raptors, vigentes campeones de la NBA, derrotaron a los aspirantes Los Angeles Lakers este sábado en una jornada en la que Meyers Leonard rompió de nuevo las unánimes protestas contra el racismo y Jimmy Butler intentó jugar con una camiseta sin nombre.

Leonard, pívot suplente de los Miami Heat, decidió no arrodillarse junto a sus compañeros durante el himno estadounidense y permaneció de pie, al igual que hicieron el viernes el jugador Jonathan Isaac (Orlando Magic) y el entrenador Gregg Popovich (San Antonio Spurs).

El jugador de los Heat, cuyo hermano mayor combatió con el ejército estadounidense en Afganistán, sí portó la misma camiseta con el lema "Black Lives Matter" (La vida de las personas negras importa) que el resto de sus compañeros y rivales de los Denver Nuggets.

"Hoy, escuché a mi corazón (...) Mi hermano y muchos amigos cercanos han jurado proteger este país a toda costa, y eso significa algo para mí, al igual que la bandera y nuestra nación", escribió Meyers tras el partido, en el que no jugó ni un minuto.

El entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, dijo que la acción de Meyers no tuvo nada que ver con dejarlo en el banquillo y subrayó que su jugador "tiene el respaldo de todos en el vestuario".

"Él apoya completamente este movimiento exactamente igual que todos en nuestra organización y en la NBA", dijo Spoelstra.

Desde el reinicio de la temporada el jueves, todos los partidos están comenzando con los jugadores hincando la rodilla durante el himno, un gesto de apoyo a las masivas protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

- Desautorizan gesto de Butler -

Como en las jornadas anteriores, la mayoría de los jugadores de ambos equipos retiraron sus nombres de las camisetas para lucir mensajes sociales.

La figura de los Heat, Jimmy Butler, saltó a la pista con una camiseta sin su nombre ni tampoco mensaje en la espalda pero la NBA no le autorizó a usarla en el juego y la tuvo que cambiar por otra que sí lucía su apellido.

"Apruebo y respeto todos los mensajes que la liga ha elegido, pero para mí, no llevar un mensaje o un nombre es como volver a cómo era antes", argumentó Butler. "Si no fuera quien soy hoy, no sería diferente de cualquier otra persona de color".

En el partido, los Heat, que ocupan la cuarta posición de la conferencia Este, se impusieron con comodidad ante unos Nuggets (3º del Oeste) plagados de bajas con 22 puntos de Butler. Por Denver, el pívot serbio Nikola Jokic anotó 19 puntos con 7 rebotes y 6 asistencias.

- TJ Warren anota 53 puntos -

Después de derrotar a sus vecinos Los Angeles Clippers en la reanudación del jueves, los Lakers fueron superados este sábado por los Raptors por 107 a 92.

El veterano base Kyle Lowry lideró a los canadienses, que ocupan la segunda posición del Este, con 33 puntos y unos inusuales 14 rebotes, acompañado del escolta Fred VanVleet con 13 puntos y 11 asistencias.

El dúo estelar de los Lakers tuvo muchos problemas ante la reputada defensa de su rival. LeBron James anotó 20 puntos con 10 rebotes y Anthony Davis sumó 14 unidades en un juego en el que los Lakers tuvieron sus peores porcentajes de la temporada, con 29 de 82 en tiros de campo (35,4%).

Los Clippers, segundos del Oeste tras los Lakers, volvieron a la senda de la victoria contra los New Orleans Pelicans (126-103) gracias a su enorme acierto en el tiro con 25 triples convertidos, récord histórico de la franquicia.

El alero Paul George anotó 8 de esos triples para un total de 28 puntos mientras Kawhi Leonard firmó 24 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.

Por los Pelicans, que sumaron su segunda derrota en Disney World y se van alejando de los playoffs, el alero Brandon Ingram anotó 14 puntos.

Con la quinta posición del Este en juego, los Indiana Pacers vencieron por 127-121 a los Philadelphia 76ers con una exhibición del alero TJ Warren, que anotó 53 puntos con 9 triples. Por Philadelphia, el pívot camerunés Joel Embiid logró 41 puntos y 21 rebotes.

En otro de los juegos, los Oklahoma City Thunder (6º del Oeste) vencieron a los Utah Jazz (4º del Oeste) por 110-94. El veterano Chris Paul (Thunder) sumó 18 puntos y 7 asistencias y el pívot francés Rudy Gobert (Jazz) anotó 10 puntos y capturó 7 rebotes.

También este sábado, el base de los Boston Celtics Marcus Smart recibió la primera multa en la "burbuja" por criticar a los árbitros ante la prensa después de la derrota del viernes ante Milwaukee Bucks. y deberá abonar 15.000 dólares.

Partidos de la jornada del sábado en la NBA:

Miami Heat - Denver Nuggets 125-105

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 94-110

New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 103-126

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 121-127

Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 92-107

