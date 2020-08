La industria británica de la música se une en la lucha contra el racismo

La cantante británica, Rita Ora. EFE/EPA/Boglarka Bodnar /Archivo

Londres, 2 ago (EFE).- Más de 700 personalidades de la industria de la música del Reino Unido han estampado su firma en una carta en la que instan a la ciudadanía a "mantenerse unida" en la lucha contra el racismo.

"Somos peores cuando nos atacamos los unos a los otros", dice la misiva, que lleva la rúbrica de artistas como Little Mix, Nile Rodgers, Lewis Capaldi y Rita Ora.

El texto también censura el "racismo antisemita", en referencia a la reciente polémica protagonizada por el cantante Wiley, conocido como "el padrino del grime", quien compartió en sus redes sociales mensajes ofensivos sobre la comunidad judía, aunque después ha pedido disculpas.

Con este gesto, la escena musical británica quiere demostrar que el "amor, la unidad y la amistad, no la división o el odio, deben ser ahora y siempre nuestra causa común".

Otros artistas implicados en esta iniciativa son The 1975, MNEK, Clean Bandit, Yungblud, Labrinth, Biffy Clyro, Mabel, Years & Years, Jess Glynne, Jonas Blue, Niall Horan, James Blunt, Naughty Boy, Grace Carter y Joy Crookes.

También se han unido a la causa, por ejemplo, el representante de Ed Sheeran, Stuart Camp, y el de Stevie Wonder, Keith Harris, así como las compañías EMI, Universal Music UK, Warner Music UK y Sony Music UK.

"Ya sea el racismo sistemático y la desigualdad racial que pone de manifiesto la continua brutalidad policial en Estados Unidos o el racismo antisemita perpetrado online, el resultado es el mismo: sospecha, odio y división", dice la carta.

Los firmantes subrayan que las "minorías" de "cualquier origen y credo" han "luchado y sufrido", mientras que "la esclavitud" o el "Holocausto" generan "dolorosos recuerdos colectivos".

Y advierten de que "todas las formas de racismo" tienen "las mismas raíces", la "ignorancia, la falta de educación y los chivos expiatorios".

"Nosotros, la industria musical británica, estamos orgullosos de unirnos para amplificar nuestras voces, para asumir la responsabilidad, para dar la cara y ser solidarios. El silencio no es una opción".

La misiva celebra que la música "trae alegría, esperanza y nos une a todos".

"A través de la música, la educación y la empatía -concluyen- podemos encontrar unidad. Estamos juntos para educar y eliminar el racismo ahora y para futuras generaciones". EFE

