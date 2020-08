Israel.-Un tribunal obliga al hijo de Netanyahu a borrar un tuit con datos privados de los manifestantes contra su padre

02/08/2020 HANDOUT - 02 August 2020, Israel, Jerusalem: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) chairs a weekly cabinet meeting. Photo: Haim Zach/GPO/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL Haim Zach/GPO/dpa



TEL AVIV, 2 (DPA/EP)



Un tribunal israelí ha obligado este domingo a Yair Netanyahu, el hijo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a borrar un mensaje en Twitter con información personal sobre los cabecillas de las protestas que desde hace semanas están ocurriendo en todo el país que exigen la dimisión de su padre por su gestión de la crisis del coronavirus y el proceso judicial por corrupción al que se enfrenta.



Yair Netanyahu, de 29 años, escribió en Twitter el jueves: "Invito a todos a protestar, día y noche (el Tribunal Supremo dice que está permitido), en los hogares de estas personas que están organizando esta anarquía en el país para todos nosotros durante estas últimas semanas".



El joven Netanyahu adjuntó un documento judicial con los nombres, direcciones y números de teléfono de cinco activistas, que se quejaron ante el Tribunal de Primera Instancia de Jerusalén de que los seguidores de la cuenta de Twitter de Yair Netanyahu les habían hecho llamadas telefónicas amenazadoras, y entraron sin autorización al patio de uno de ellos.



La jueza Dorit Feinstein ha sentenciado que la redacción del mensaje, y la publicación del documento constituían juntos una "incitación al acoso". "Ordeno al demandado que elimine el tuit", ha escrito en su fallo.



La sentencia del tribunal insta a Yair Netanyahu a que se abstenga "de acosar a los demandantes de cualquier forma o manera, incluso por medio de una tercera persona, por espacio de seis meses".



El hijo del primer ministro mantiene una presencia inflamatoria en Twitter, mientras lanza ataques verbales abiertos contra los críticos "izquierdistas" de su padre, a quienes llama "anarquistas".



Alrededor de 10.000 personas se concentraron a última hora del sábado en la plaza París de Jerusalén, uno de los epicentros de las movilizaciones, para exigir la dimisión del primer ministro, en la que ha sido la protesta más concurrida contra 'Bibi' hasta la fecha.



La manifestación transcurrió sin incidentes, a pesar de que en las anteriores protestas se registraron agresiones por parte de presuntos seguidores del primer ministro israelí, y la Policía no intervino hasta después de la 1.00 horas (hora local), a la que debía concluir la movilización.



Así, la Policía ha indicado que doce personas fueron detenidas después de que diversos grupos de manifestantes se negaran a retirarse de la zona y se opusieran a las órdenes de los agentes para abandonar la plaza, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.