Israel.- Detenidas doce personas tras una nueva noche de protestas contra Netanyahu en Israel

30/07/2020 Protesta en Jerusalén contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu POLITICA INTERNACIONAL Ilia Yefimovich/dpa



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La Policía de Israel ha detenido a doce personas durante la madrugada de este domingo tras una noche de protestas contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por el juicio de corrupción abierto contra él y por su gestión de la pandemia de coronavirus.



Alrededor de 10.000 personas se concentraron a última hora del sábado en la plaza París de Jerusalén, uno de los epicentros de las movilizaciones, para exigir la dimisión del primer ministro, en la que ha sido la protesta más concurrida contra 'Bibi' hasta la fecha.



La manifestación transcurrió sin incidentes, a pesar de que en las anteriores protestas se registraron agresiones por parte de presuntos seguidores del primer ministro israelí, y la Policía no intervino hasta después de la 1.00 horas (hora local), a la que debía concluir la movilización.



Así, la Policía ha indicado que doce personas fueron detenidas después de que diversos grupos de manifestantes se negaran a retirarse de la zona y se opusieran a las órdenes de los agentes para abandonar la plaza, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



El citado diario ha resaltado que la Policía no ha desplegado en esta ocasión camiones con cañones de agua, algo que hizo durante las últimas semanas, provocando denuncias por excesivo uso de la violencia contra los manifestantes.



Por su parte, el movimiento Bandera Negra, que ha liderado las movilizaciones, había reclamado a las autoridades permiso para permanecer en la plaza durante toda la noche, argumentando que se trataba de "un evento sin precedentes".



Las movilizaciones han estado centradas en torno a las acusaciones por corrupción contra Netanyahu, si bien a las mismas se han sumado otras protestas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia y por la grave crisis económica en la que se encuentra sumido el país.



Netanyahu se convirtió a finales de mayo en el primer jefe del Ejecutivo en ser sometido a un juicio por corrupción mientras ocupa el cargo, tras ser imputado en noviembre de 2019 por el fiscal general del país, Avichai Mandelblit, tras varios meses de investigaciones.



Israel ha sufrido además un drástico repunte de los casos de coronavirus en las últimas semanas que ha provocado que se sobrepasen las cifras registradas durante la primera oleada, lo que ha supuesto un duro golpe para el turismo y la economía del país.