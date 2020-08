Isaías deja fuertes lluvias en los últimos tramos de su recorrido por Bahamas

Una pareja pasea por Ocean Dr , ien Miami beach, Florida, EEUU. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

San Juan, 2 ago (EFE).- Isaías, degradado a tormenta tropical, aunque con posibilidad en las próximas horas de volver a fortalecerse como huracán de categoría 1, deja fuertes lluvias a su paso por los últimos tramos de Bahamas, donde recorre la región extremo noroeste, antes de salir del archipiélago atlántico.

El sistema pasa a primeras horas de este domingo por el extremo noroeste del archipiélago atlántico y en concreto sobre la isla de Gran Bahama, solo 11 meses después de que el huracán Dorian, el más fuerte de la historia de Bahamas, devastara esa área dejando 70 muertos y multimillonarias pérdidas económicas.

El Ejecutivo de Nassau todavía no ha dado un informe de balance del paso de Isaías, aunque medios locales informaron de innumerables inundaciones, cortes del suministro eléctrico y la caída de árboles.

El ministro de Estado para la Preparación ante Desastres, Iram Lewis, dijo que hay 135 personas en refugios en todo el país y pidió a la población que vive en localidades costeras del extremo noroeste del archipiélago que abandonen las áreas con riesgo de inundaciones.

El subdirector del Departamento de Meteorología de Bahamas, Jeffrey Simmons, advirtió a la ciudadanía de que no se relaje, ya que se prevén todavía fuertes vientos y lluvias durante las próximas horas.

La compañía estatal Bahamas Power and Light (BPL) informó de que en el extremo noroeste del archipiélago continuarán las interrupciones controladas del servicio eléctrico para evitar la caída del sistema.

El Departamento de Meteorología de Bahamas informó en su último parte de que tras pasar por la región noroeste la situación es de calma y en islas como Nueva Providencia, Andros, las Ábaco y Eleuthera, donde se concentra la mayoría de la población del archipiélago atlántico.

La agencia dejó por ello sin efecto la advertencia de huracán para esas islas, aunque sigue vigente para las de Gran Bahama, y Bimini, parte de la región extremo noroeste, la más cercana a la costa este de Estados Unidos.

Los vientos máximos sostenidos que acompañan a Isaías son de cerca de 70 millas por hora (110 kilómetros por hora) con ráfagas más altas.

La agencia de Bahamas pronostica cierto fortalecimiento del sistema durante el domingo temprano, aunque irá perdiendo fuerza durante la jornada.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 105 millas (170 kilómetros) desde el centro del sistema.

Puede esperarse durante las próximas horas marejadas de 3 pies (1 metros) a 5 pies (1,5 metros) por encima de los niveles normales a lo largo de las áreas costeras de las Bahamas.

Bimini, la isla más cercana a las costas de Florida, sufre condiciones de tormenta tropical que aumentarán a condiciones cercanas al huracán.

Gran Bahama también experimentará condiciones de tormenta tropical pero no tan severas como en la anterior isla.

La agencia estatal anuncia que todavía se registrarán inundaciones localizadas, ya que se prevén en las próximas horas precipitaciones de entre 4 y 8 pulgadas (10 y 20 centímetros) en el extremo noroeste.

La Oficina del Primer Ministro informó de que las tiendas de alimentos podrán operar para el público en general este domingo, pero se recuerda a la ciudadanía que debe respetar las medidas de prevención contra la COVID-19, tras confirmarse el sábado veinticinco nuevos casos, lo que eleva el número total a 599.

El Gobierno de Nassau, obligado a volver a implantar medidas de confinamiento a causa del rebrote de casos, había anunciado un relajamiento de las medidas para favorecer a la población durante el paso de Isaías.