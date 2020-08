Isabel Pantoja cumple años entre paredes blancas y bulerías

MADRID, 1 (CHANCE)



Cuando hablamos de la Reina de la copla nos referimos a Isabel Pantoja, una mujer que por suerte o por desgracia lleva encima de los escenarios toda su vida haciendo vibrar a su público con cada canción, con cada anhelo de sentimiento expulsado en nota de voz. La madre de Kiko Rivera cumple hoy 64 años y lo hace refugiada en su finca Cantora al lado de sus hijos y de su sobrina, Anabel Pantoja.



Ya no hay nada que confesar, ni que está enamorada ni que no lo está, ahora es tiempo de mostrar su vida y eso es lo que ha hecho con su último single 'Esta es mi vida'. Un recopilatorio de imágenes desde pequeña hasta su entrada en prisión que nos ha dejado completamente emocionados.



Si el año pasado eran muchos los vehículos y los autobuses que se dirigían en Cantora un día como hoy para celebrar el cumpleaños de la tonadillera, este año será una fiesta privada y familiar por las limitaciones del Coronavirus. Y es que aunque la cantante no pueda disfrutar como siempre ha hecho, estamos seguros de que va a ser locamente feliz al ver a sus hijos más unidos que nunca.



Ya lo ven, a pesar del tropezón no está caída. Y es que esta frase cobra más sentido que nunca en la vida de Isabel Pantoja, porque a pesar de los múltiples enfrentamientos que han tenido sus hijos, ahora gozan de una bonita relación y no hay nada mejor que eso, ver a tus dos hijos unidos.



Nació en Sevilla, entre paredes blancas y bulerías, y hoy celebra su cumpleaños con un éxito brutal en los escenarios, un legado en el mundo de la copla imborrable y con la mejor de las situaciones familiares posibles. Isabel Pantoja es y será una de las grandes artistas que tiene nuestro país y ella lo sabe. Por eso y muchas cosas más, la reina de la copla se merece tener un cumpleaños lleno de amor y felicidad, el que seguro que está teniendo en las cuatro paredes de su hogar.