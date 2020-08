Irlanda considera adoptar medidas adicionales para limitar los viajes no esenciales

DUBLÍN, 2 ago (Reuters) - Irlanda está considerando la adopción de medidas adicionales para limitar los viajes no esenciales a raíz del aumento de las infecciones por COVID-19 en los últimos días, tanto en Irlanda como en otros países europeos, dijo el domingo el Ministro de Sanidad irlandés, Stephen Donnelly.

Actualmente Irlanda ya desaconseja todos los viajes internacionales de carácter no esencial, exigiendo a quienes llegan de cualquier otro país, con excepción de 15, que se pongan en cuarentena durante 14 días, si bien no exige pruebas de COVID-19 a los visitantes y no ha prohibido los vuelos de ningún país.

"Realizaremos pruebas al azar en los aeropuertos e incrementaremos la actuación de la sanidad pública. También estamos estudiando otras opciones para aumentar las restricciones a los viajes no esenciales (...) porque la situación internacional se está volviendo más inestable", dijo Donnelly a la emisora de radio RTE.

(Información de Conor Humphries; editado por Susan Fenton; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)