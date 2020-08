Guaraní noquea al líder Libertad y se mete en la batalla por el Apertura del fútbol en Paraguay

Jugadores de Guarani fueron registrados este sábado al celebrar un gol que su compañero Jorge Morel (fuera de cuadro) le anotó al Libertad, durante un partido de la undécima jornada del Torneo Apertura del fútbol en Paraguay, en el estadio Nicolás Leoz de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 1 ago (EFE).-El Guaraní de Gustavo Costas doblegó este sábado a domicilio a Libertad, el líder del Apertura, por 3-1 en partido de la undécima jornada, y en el que el plantel que dirige Ramón Díaz ofreció una imagen penosa pese a sus figuras.

No obstante, Libertad sigue líder, aunque el domingo es el turno de Olimpia, que le sigue a tres puntos, y de Cerro Porteño, que está a cuatro, los mismos que ahora separan a Guaraní del líder y que tiene un partido pendiente.

El encuentro fue desde la primera parte del Aborigen, que fue ganando espacios a medida que comprobó la ineptitud de un Gumarelo sin ideas y sin pegada.

En el minuto 21 vino el primero, tras un tiro libre de Rodney Redes que rechazó el arquero Martín Silva y recogió Jorge Morel, que no perdonó.

En el 35 de nuevo Morel, el más peligroso en ese tiempo, que metió un derechazo que obligó a lucirse a Silva con una gran parada

El líder estuvo ausente en todo el primer periodo, con un Óscar "Tacuara" Cardozo sin meterse en el juego.

Solo Blas Cáceres tuvo alguna ocasión en ataque, en colaboración con Iván Franco, pero abortada por la propia mediocridad del fútbol de los locales.

Al final de ese periodo el árbitro expulsó, tras la segunda amarilla, al central Iván Piris, lo que metió más presión a Díaz.

Sin embargo, el líder salió con fuelle en la segunda, y en el minuto 67 logró el empate Sebastián Ferreira a pase de Cardozo.

Poco duró la alegría en la cancha de Libertad porque veinte minutos después Bautista Berlini hizo el segundo en jugada articulada por Morel.

Y en el minuto final llegó el tercero y mejor del duelo, un derechazo de Raúl Bobadilla tras un letal contragolpe facilitado por el desconcierto de Libertad.

Olimpia tiene una oportunidad de alcanzar al líder este domingo contra Guaireña, mientras que Cerro Porteño se enfrentará a San Lorenzo.

Horas antes del partido entre Libertad y Guaraní se jugó el Sol de América y Nacional, que empataron a un gol. Ambos equipos no conocen la victoria desde que hace tres jornadas se retomara el Apertura.

Y el viernes, comienzo de la fecha, General Díaz y 12 de Octubre igualaron a un tanto en su duelo de colistas, mientras que River Plate ganó a Sportivo Luqueño (1-0).