Gabón.- El partido gubernamental sanciona a más de 20 miembros por no votar a favor de despenalizar la homosexualidad

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El gubernamental Partido Democrático de Gabón (PDG) ha anunciado sanciones contra más de una veintena de sus senadores y diputados por abstenerse o no votar a favor de la despenalización de la homosexualidad en el país, una medida aprobada en julio, al considerar que rompieron la disciplina del partido.



Las sanciones, que afectan a un total de 25 miembros del partido, han sido anunciadas por el presidente de la comisión de Disciplina del PDG, Cyriaque Mvourandjiami, según ha recogido la agencia estatal gabonesa de noticias, AGP.



Así, 23 personas han sido sancionadas por votar en contra de dicho proyecto de ley, mientras que otras dos lo han sido por otros casos. Entre los afectados figuran el ex primer ministro Julien Nkoghe Bekale y los presidentes del grupo parlamentario del PDG en ambas cámaras del Parlamento, Martin Mabala y Raphael Mangouala.



También han sido sancionados el ministro de Exteriores, Pacôme Moubelet Boubeya y David Ella Mintsa, uno de los portavoces de la formación.



El proyecto presentado por el Ejecutivo, aprobado por las dos cámaras del Parlamento, buscaba enmendar el Código Penal y retirar el artículo introducido en julio de 2019 criminalizando la homosexualidad.



La decisión de las autoridades gabonesas de criminalizar la homosexualidad fue aprobada en julio de 2019 pero no salió a la luz hasta diciembre, provocando una oleada de críticas por parte de activistas y organizaciones no gubernamentales.



La ley introdujo una pena que puede llegar a los seis meses de cárcel y conllevar una multa de cinco millones de francos CFA (en torno a 7.600 euros), en un país en el que el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo ilegal.



El nuevo texto recoge que "las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo" no serán punibles, si bien se mantiene la prohibición de "actos impúdicos o contra natura contra un individuo del mismo sexo y menor de 18 años".



En respuesta, el coordinador residente de Naciones Unidas en el país, Stephen Jackson, se mostró "orgulloso" y agregó que la votación "va en línea con la promesa constitucional de Gabón según la cual 'cada ciudadano tiene derecho al desarrollo libre de su personalidad' y a la determinación de Gabón de ser un miembro progresista, moderno e inclusivo entre las naciones del mundo".