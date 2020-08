Fútbol.- El Elche acusa al Fuenlabrada de "conducta negligente" y de alterar la competición con "su manera de actuar"

21/07/2020 El Elche cree que el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada afecta directamente a la integridad de la competición en LaLiga SmartBank COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE DEPORTES ELCHE CF



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Elche CF pidió este domingo que se resuelva "de forma inmediata" el 'caso Fuelabrada" y atacó durante al CF Fuenlabrada por haber tenido una "conducta negligente" y por haber alterado la competición con "su manera de actuar", una crítica a la que el equipo madrileño ha replicado con el aviso de posibles "medidas legales" contra el club alicantino.



"En relación a los hechos de los últimos días y a la no definición de una fecha para disputar el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander, desde el Elche CF defendemos que este caso tiene que resolverse de forma inmediata, ya que hay un claro perjuicio tanto ahora, que no sabemos fecha para competir, como para la planificación deportiva de la próxima temporada", señaló el conjunto franjiverde en un comunicado.



Para el Elche, "hay cuatro equipos seriamente perjudicados" por esta situación generada desde el pasado 20 de julio cuando se suspendió el Deportivo-Fuenlabrada y está bloqueada la fase de ascenso a la que aspira por ocupar actualmente la sexta plaza y esperar que le den el partido por perdido al Fuenlabrada.



En este sentido, advirtió que "está poniendo en riesgo la salud de su plantilla, entrenando sin saber fecha para competir, y aumentando cada día el riesgo al que se expone", y quiso reconocer "el esfuerzo tremendo" que están realizando los jugadores y cuerpo técnico.



"No puede ser que el infractor sea el principal beneficiado", aseveró el club que preside Joaquín Buitrago. "El hecho infractor del CF Fuenlabrada es flagrante, tan relevante y evidente que no hay necesidad de mayores pruebas. Incluso ocultó los casos, según sus propias manifestaciones. La conducta del CF Fuenlabrada fue negligente y ahora se convierte en rayana con el dolo y la obstrucción de la instrucción del caso. Además, su manera de actuar alteró la competición y el orden deportivo", se quejó.



EL FUENLABRADA: "NOS RESERVAMOS EL DERECHO A EMPRENDER ACCIONES LEGALES"



El CF Fuenlabrada respondió a estas acusaciones y lamentó el comunicado del equipo franjiverde. "Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales por las acusación que vierten en el mismo en el que nos señalan como el 'infractor', hablan de conductas 'negligentes' e incluso que rayan con el 'dolo', cuando Comité de Competición de la RFEF y el Juez de Disciplina Social de LaLiga han manifestado que no hay indicios suficientes que así lo indiquen", avisó.



"Por otro lado, enfatizar que el CF Fuenlabrada no obró de forma que adulterase la competición como señala el club ilicitano. Queremos recordarle al Elche CF que, si considera que la competición fue adulterada por no jugarse todos los partidos al mismo tiempo, debería elevar su queja a las instituciones deportivas competentes que tomaron la decisión (RFEF, LaLiga y CSD)", añadió el club madrileño.



Este, de todos modos, también ofreció su "comprensión con jugadores y cuerpo técnico del Elche por el hecho de que no haya todavía ninguna solución a un problema generado por una pandemia mundial por la que, lamentablemente, se han visto afectadas diferentes categorías de nuestro fútbol".



"Un problema del que nosotros (y otros tantos equipos) también somos víctimas y del que entendemos que la única solución posible es que se finalice la jornada 42 con la disputa del RC Deportivo-CF Fuenlabrada", sentenció.