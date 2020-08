Fútbol.- El CD Marino confirma que no hay ningún jugador contagiado por coronavirus

02/08/2020 El CD Marino posa antes de un partido de la temporada 2019-2020 DEPORTES CD MARINO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El CD Marino confirmó este domingo que no existe ningún caso por coronavirus entre sus jugadores y que los tres que se dieron a conocer el sábado y que provocaron la suspensión de todo el 'playoff' de ascenso a Segunda División B eran finalmente falsos positivos.



"Han sido 24 horas de locos, pero hemos hecho las cosas bien y estamos todos bien. No hay ningún jugador contagiado de coronavirus. Seguiremos informando", celebró el CD Marino en su cuenta oficial de 'Twitter'.



La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tuvo que suspender los encuentros de esta fase que se iban a disputar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y que debían medir al CD Lealtad frente al CD Alcoyano el mismo sábado, y al CD Marino frente a Linares Deportivo, que se debía de disputar hoy domingo, tras detectar estos tres positivos en sus controles previos a la competición.



El mensaje en redes sociales del equipo de Tercera División estaba acompañado por un vídeo en el que Alfredo Olivares, director de Competiciones de la RFEF, les daba las gracias por su "comportamiento" y les daba la buena noticia tras "un día complicado".



"Se ha confirmado que el protocolo funciona y que al final esto pasa y puede haber un falsos positivo, pero estoy contento porque la salud de todos esta en juego, y como RFEF esto es lo que siempre ha primado. Independientemente del mal sabor de boca que os lleváis porque veníais a jugar, me quedo con un club señor y el comportamiento fantástico por vuestra parte y la directiva", señaló Olivares, que hizo entrega de una camiseta conmemorativa del décimo aniversario de la conquista del Mundial a los tres futbolistas que se vieron afectados y que lo pasaron "mal".