Fútbol.- Chico Flores cree que el Fuenlabrada ha demostrado su "inocencia con indicios suficientes"

El defensa del CF Fuenlabrada José Manuel 'Chico' Flores considera que tanto él como sus compañeros están siendo "doblemente perjudicados, tanto deportivamente como en la salud", pero es optimista de que el problema en el que están envueltos desde que se notificaron los positivos en la plantilla antes de jugar ante el Deportivo de La Coruña "se solucione lo antes posible" y de forma favorable a sus intereses tras demostrar su "inocencia con indicios suficientes".



En una carta escrita durante su confinamiento en el hotel de A Coruña y que publicó en su perfil oficial de 'Twitter', el central reconoce que están siendo "deportivamente momentos complicados". "Vinimos con ganas e ilusión a jugar un encuentro que podía ser histórico para nosotros y en el que al final nos vimos envueltos en un problema y doblemente perjudicados, tanto deportivamente como en la salud, que es lo prioritario y lo más importante, ya que sin ella no somos nadie", remarca.



"Problema que esperamos, deseamos y confiamos en que se solucione lo antes posible y a favor nuestro después de demostrar con indicios suficientes nuestra inocencia", añade el andaluz, que no olvida que "deportivamente, económicamente y en la salud ha sido y sigue siendo un año difícil para el mundo entero" y que cree que es momento para la unión entre todos "para salir de todo esto adelante"



El gaditano también tiene "una mención especial" para el personal sanitario que le cuidó cuando tuvo que ser ingresado el pasado 24 de julio y que cuida "a miles de enfermos en el hospital". "Ellos sí que son verdaderos héroes y son los que realmente luchan cada día contra esta maldita pandemia", subraya.



Tampoco se olvida del personal del Hotel NH Collection Finisterre, al que da "enormemente las gracias" por tenerles "siempre atendidos de la mejor manera posible y con la mejor cara y predisposición" para que no les "faltara de nada".



"Atrás dejamos estos días para el olvido, volviendo a Madrid pensando en un futuro bonito", concluye Flores en su reflexión en la que lamenta haber tenido que pasar dos confinamientos que le han tenido "separado" de sus dos hijos y que considera "momentos impagables que son oro puro y que no vuelven ni volverán".