Evenepoel gana la Vuelta a Burgos, el colombiano Sosa se impone en la montaña

2 ago (Reuters) - El belga Remco Evenepoel, del Deceuninck-QuickStep, ganó el campeonato español de la Vuelta a Burgos tras terminar tercero en la quinta y última etapa disputada el sábado entre Covarrubias y las Lagunas de Neila.

El joven Evenepoel, de 20 años, lideró la clasificación general tras imponerse el jueves en la tercera etapa de 150 kilómetros entre Sargentes de la Lora y el Picón Blanco. Terminó con un tiempo total de 19 horas, 14 minutos y 42 segundos.

"Este es un día perfecto", dijo Evenepoel a los medios de comunicación. "El equipo funcionó perfectamente, me mantuvo en posición y mi trabajo era rematarlo. Me alegro de que haya funcionado. Esta ha sido mi tercera carrera por etapas de esta temporada y he logrado la victoria por tercera vez."

"Fue más difícil que hace dos días cuando gané la etapa, pero por suerte tuve un buen equipo a mi alrededor y he logrado hacer el trabajo."

Evenepoel ganó la Vuelta a San Juan y la Volta ao Algarve antes de la parada de COVID-19.

El español Mikel Landa, del Bahrain-McLaren, terminó a 30 segundos por detrás de Evenepoel en la general tras completar los 158 km de la quinta etapa en segundo lugar, precedido por el Ivan Sosa, que obtuvo la victoria para el Team INEOS.

Se trata de la tercera victoria consecutiva de Sosa en una etapa de montaña de la competición española, que el colombiano de 22 años completó en un tiempo de tres horas, 47 minutos y 56 segundos.

"Conocía muy bien la subida y sabía que tenía que esperar hasta la rampa final. Estaba al límite y todo salió bien", dijo Sosa.

"Todos estamos contentos de haber vuelto a la competición en esta situación."

Landa atacó a falta de 4 km para la subida al final de la etapa, pero Evenepoel atajó el desafío.

Evenepoel estuvo acompañado en el podio por su compañero de equipo João Almeida, que acabó tercero en la general.

(Información de Shrivathsa Sridhar desde Bengaluru; editado por Toby Davis; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)