El uso de Santa Sofía como mezquita no frena la pérdida de apoyo a Erdogan

Un hombre se hace un selfie antes de los rezos del Eid al-Adha, la fiesta musulmana del sacrificio en la mezquita Santa Sofía de Estambul el pasado viernes, 31 de julio. EFE/EPA/ERDEM SAHIN

Ankara, 2 ago (EFE).- La polémica decisión de reconvertir Santa Sofía de Estambul en mezquita, tras 86 años como museo laico, no ha tenido un impacto en el apoyo al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, que ve como su popularidad sigue descendiendo.

Según un sondeo de opinión de la empresa Avrasya Research Company, recogida hoy por los medios locales, sólo el 0,2 % de los encuestados han indicado que esa medida ha influido en su intención de votar por el AKP, el partido de Erdogan, que Gobierna Turquía desde 2002.

Al mismo tiempo, sólo un 0,1 % señaló que la reconversión del monumento en mezquita le hará votar por la oposición.

Así, el 99,7 % de los encuestados declaró que la apertura de Santa Sofía al rezo no ha modificado su intención de voto.

Esa falta de impacto de la polémica decisión choca con lo que algunos expertos creen fue la intención de Erdogan: ganar apoyo entre los sectores más conservadores y nacionalistas para frenar su pérdida de respaldo.

"La decisión sobre Santa Sofía fue simplemente un intento de detener la pérdida de apoyo a Erdogan y a su AKP. Pero puede no haber tenido el efecto que espera", explica hoy a Efe Tarik Sengül, profesor de ciencias políticas en la Universidad Técnica de Oriente Medio, en Ankara.

Según la encuesta, el 46,8 % de los turcos no votaría por Erdogan si se presenta a las próximas elecciones presidenciales, previstas para el año 2023, frente al 38,9 % que sí lo haría y el 14,3 % que se muestra indeciso.

Esas cifras marcan un fuerte descenso del apoyo al político islamista, desde el 67 % que tuvo tras el frustrado golpe de Estado que sufrió en verano de 2016, y desde el 45 % que tenía aún a principios de año.

El AKP sí se mantiene como el partido con más intención de voto, un 35 %, aunque más de cinco puntos por debajo del dato de enero.

La economía, el desempleo y el coste de la vida son las principales preocupaciones de los turcos, según ese sondeo.