El ministro indio del Interior hospitalizado tras dar positivo por COVID-19

EFE/EPA/Archivo

Nueva Delhi, 2 ago (EFE).- El ministro de Interior indio, Amit Shah, informó hoy en su cuenta de Twitter de que ha sido hospitalizado tras dar positivo por COVID-19.

"Tras experimentar los síntomas iniciales del coronavirus, me hice la prueba y dio positivo. Me encuentro bien, pero estoy ingresado en el hospital siguiendo el consejo de los médicos. Solicito que todos los que se hayan puesto en contacto conmigo en los últimos días, se aíslen y se hagan un chequeo", indicó Shah.

Shah, que ha estado al frente de las acciones del Gobierno indio para contener la propagación del coronavirus, ha participado en algunos eventos y actividades con el gabinete ministerial, aunque de momento no hay información sobre otros casos en el Ejecutivo.

La India, que alcanzó hoy un total de 1.750.723 casos confirmados, con más de 54.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, y un total de 37.364 muertos, es el tercer país con el mayor número de contagios, después de EEUU y Rusia, según los informes de la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Este mismo domingo las autoridades informaron de la muerte de una ministra del gobierno del estado de Uttar Pradesh, Kamala Rani Varun, tras varios días hospitalizada por COVID-19.