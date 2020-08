01/08/2020 El mejor plan casero para este verano . MADRID, 1 (CHANCE) Desde hace un tiempo, las series de televisión se ha convertido en nuestras mejores aliadas y a las que acudimos para poder desconectar de nuestro día a día. Las plataformas de streaming ofrecen un catálogo muy variado donde los seriéfilos pueden escoger entre miles de títulos. Pero cuando se habla de relajarnos las palabras serie y vino van de la mano. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FOTOGRAMA FRIENDS



Desde hace un tiempo, las series de televisión se ha convertido en nuestras mejores aliadas y a las que acudimos para poder desconectar de nuestro día a día. Las plataformas de streaming ofrecen un catálogo muy variado donde los seriéfilos pueden escoger entre miles de títulos. Pero cuando se habla de relajarnos las palabras serie y vino van de la mano.



Ver una serie, acompañados de la persona que queremos mientras tomamos una buena copa de vino, puede llegar a ser una de las cosas más placenteras para evadirnos de un duro día, e incluso para aprovechar esos días de verano donde muchas veces el calor es asfixiante y quedarte en casa es la mejor opción.



Para poder disfrutar plenamente de nuestra serie favorita en estos días tan calurosos, Vinissimus, el eCommerce líder en Europa en venta de vino español online, sugiere cinco maridajes entre vinos de diferentes estilos y las series más populares de los últimos tiempos.



1. Juego de Tronos: La serie de series. El drama y la fantasía de Juego de Tronos ha tenido en vilo a millones de seguidores. En ella se relatan las historias de los personajes de las distintas casas nobiliarias de Poniente que quieren llegar a tener el control del Trono de Hierro y así gobernar los siete reinos que forman el territorio. Amor, desengaño, misterio, poder... son aspectos que envuelven la famosa serie. Además, en ella el vino también tiene gran importancia, sobre todo si Tyrion Lannister anda cerca. Para los pocos que no la hayan visto, o para aquellos que quieran volver a verla, nada mejor que hacerlo con una copa de Louis Latour Cuvée Latour 2018, su bonito color rojo rubí y su rico aroma de frutas rojas y cerezas, fresco y ligero, característico del pinot noir, es el compañero perfecto para trasladarnos a la tierra de Juego de Tronos.



2. Dark: Una de las series del momento. Una producción alemana que narra las diferentes desapariciones que se suceden en Winden y donde se dan a conocer secretos y conexiones ocultas entre cuatro familias del mismo pueblo. Los viajes en el tiempo están a la orden del día, y para que no perdamos detalle Vinissimus propone que viajemos por sus capítulos con un magnífico Stallmann-Hiestand Weisser Burg. Aulenberg 2015, con notas de pedernal y de flores blancas, también frutas amarillas y un toque de almendra tostada transportarán a todo el que lo beba a las mismísimas cuevas donde todo sucede en Dark.



3. Modern Family: Esta serie, grabada en formato documental, sigue las divertidas aventuras de una familia estadounidense. Unos padres que quieren tener más relación con sus hijos, el abuelo de la familia casado con una mujer mucho más joven que él o la relación de Mitchell y Cameron, una pareja que decide adoptar a una niña asiática. Las historias graciosas que viven cada uno de sus personajes se pueden disfrutar con un Vino Azul Espumoso Alma de Merixel, este vino, cuya pigmentación es extraída de la piel de la uva tinta y mezclada con el caldo de la uva de los vinos de Marqués de Alcántara, es ideal para maridarlo con frutos secos y no parar de reir viendo esta comedia.



4. Peaky Blinders: ¿Quién no teme a Thomas Shelby y a su familia? Esta serie inglesa cuenta la historia de una familia de gánsteres de Birmingham en los años veinte y donde Tommy Shelby, el jefe de esta banda criminal, hará cualquier cosa para llegar a lo más alto. Acompáñala con un Viña Ardanza Reserva Selección Especial 2010, sus dulces recuerdos a cerezas y canela y sus refrescantes tonos de hoja de tabaco, pimienta negra y frutillos silvestres te sumergerán en los turbios negocios de esta familia.



5. Narcos: Venta de drogas, corrupción y un objetivo claro, ser el líder del Cartel. La primera temporada de esta exitosa serie cuenta la historia del narcotraficante Pablo Escobar y cómo los agentes estadounidenses de la DEA intentan cualquier cosa para acabar con él. En esta ocasión, el Movia Lunar 2014, un vino esloveno, es una apuesta segura. Elaborado con uvas de Ribolla Gialla, cuenta con un color ámbar intenso, con un aroma fuerte y juvenil que recuerda a racimos de uvas. En boca deja un sabor seco, elegante, ligeramente agrio y juvenil. Además, es un vino con un carácter fuerte, como Pablo Escobar.