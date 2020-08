El coronavirus está "extraordinariamente extendido" en EEUU, admite la Casa Blanca

Por Doina Chiacu

WASHINGTON, 2 ago (Reuters) - Estados Unidos se encuentra en una nueva fase de la pandemia de coronavirus, ya que la enfermedad "está extraordinariamente extendida" tanto en áreas rurales como en ciudades, dijeron el domingo expertos de la Casa Blanca.

Los casos de coronavirus continúan aumentando en algunas partes del país y las autoridades de salud pública están intentando colaborar con los gobernadores a fin de ajustar las respuestas de cada estado a la emergencia sanitaria.

"Estamos en una nueva fase", dijo la doctora Deborah Birx. "Hoy estamos viendo a una situación diferente a la que tuvimos en marzo y abril. Está extraordinariamente extendido" en áreas rurales y urbanas.

"A todos los que viven en áreas rurales les decimos: ustedes no son inmunes ni están protegidos ante este virus", dijo Birx al programa "State of the Union" de la cadena CNN.

Birx, coordinadora del equipo de trabajo de la Casa Blanca, dijo que las personas que viven en complejos multigeneracionales en una zona que está experimentando un brote de COVID-19 deberían portar mascarillas dentro de sus viviendas para proteger a los mayores o a quienes presentan enfermedades de base.

El almirante Brett Giroir, secretario adjunto de Salud y Servicios Humanos, continuó enfatizando en la importancia de usar máscaras.

"Si no hacemos eso, y si no limitamos los espacios interiores llenos de gente, el virus continuará propagándose", dijo en el programa "Meet the Press" de NBC. "Estamos muy preocupados y este es un punto muy serio".

El nuevo coronavirus, que apareció por primera vez en China, ha infectado a unas 4,6 millones de personas en Estados Unidos y ha causado la muerte a más 155.000 personas en el país, según un recuento de Reuters.

