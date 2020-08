El Colombiano Zelt cree México tiene a los mejores equipos latinos de LoL

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 29 de febrero de 2020, del colombiano Jairo 'Zelt' Urbina, carrilero central de Estral Esports, bicampeón mexicano de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 2 ago (EFE) .- El colombiano Jairo 'Zelt' Urbina, carrilero central del bicampeón mexicano del videojuego League of Legends (LoL), Estral Esports, aseguró este domingo que México tiene a los mejores equipos latinos de las ligas nacionales (segunda división).

"México es la región más fuerte de las ligas nacionales en Latinoamérica Sur y Norte. Esta temporada el país tiene un mejor nivel de juego macro e individual y contamos con Estral y Team AZE, dos equipos con buenos jugadores", explicó a Efe.

El antiguo elemento de la organización argentina Furious Gaming, de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), dijo que uno de los factores de la mejora fue la mudanza de la máxima competencia del videojuego de la región al país a principios de año.

Zelt comentó que debido a que la LLA está en el mismo país que la Liga mexicana, equipos como Estral pueden fichar a jugadores de la Primera División como él.

En la Promoción/Relegación de 2019, ninguna escuadra mexicana jugó la serie para optar por ascender a la LLA, mientras que el colombiano MAD Lions representó a Latinoamérica Norte, al imponerse en el torneo regional.

"La principal diferencia que veo entre LLA y la Liga mexicana son los salarios. En la LLA todos son jugadores profesionales y se les paga y se trata como tal. Además en México los equipos de tabla baja se dan por vencidos muy rápido", subrayó.

El sudamericano no considera que fichar por la Liga mexicana sea un retroceso en su carrera ya que aprende aspectos del juego que no podría en la LLA como tomar un rol de líder decisivo en su equipo.

Zelt se prepara con Estral para enfrentar el jueves a Arctic Gaming, en la serie semifinal del Clausura 2020, en la que defenderá su bicampeonato de la División de Honor, el principal certamen mexicano de League of Legends, organizado por la Liga de Videojuegos Profesional.

"Va a ser una serie complicada ante Arctic, ellos también tienen buenos jugadores con experiencia, pero creo que deberíamos ser superiores en el juego por la manera en que entrenamos", expresó.

Estral finalizó como segundo lugar de la competencia, debajo del subcampeón Team AZE, al que barrieron en la final del Apertura y que enfrentará el miércoles en la otra semifinal al Cream Real Betis.

"El equipo que nos debería acompañar en la final es AZE, son los únicos que nos pusieron incómodos a lo largo de la fase regular, estuvieron muy reñidos los juegos, este AZE es mejor que el anterior del Apertura", concluyó.