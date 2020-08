El "Chaco" Giménez reconoce que se identifica como técnico con Jémez y Meza

Christian Gimenez (i) habla con el entrenador de Tigres, Ricardo Ferretti (d). EFE/David Martínez Pelcastre/Archivo

Cancún (México), 2 ago (EFE).- El argentino Christian 'Chaco' Giménez, que debutará como entrenador con el Cancún FC de la Liga de Expansión mexicana, reconoció este domingo que se identifica con la presión alta del español Paco Jémez y la movilidad de Enrique Meza.

"Me identifico con la movilidad, la idea de tener la pelota, de saber los momentos, como lo hacía el profe Meza y con la presión alta de Jémez, tratar de orientar la presión en un sector, de buscar variantes de salidas, tirar alternativas de pase a un compañero; son dos técnicos que me han marcado", dijo a Efe.

Giménez fue dirigido por ambos estrategas en su paso por el Pachuca y el Cruz Azul, escuadras en las que vivió varios de sus mejores momentos como futbolista.

Con Meza logró ganar la Copa Sudamericana y un título de Liga en el Pachuca, además de que el antiguo seleccionador mexicano lo dirigió también en los celestes. Jémez entrenó a Giménez en el Clausura 2017 y Apertura 2017.

"Soy un convencido de tener la pelota desde la zona baja de salida. Parto con una idea de generar y atraer al equipo rival para conseguir los espacios y que mis jugadores más desequilibrantes los aprovechen. En todo momento puedo tener la pelota y cuando no la tenga saber cómo la recupero y cómo hago para no perderla", añadió.

El estratega con nacionalidad mexicana supo cuatro años antes de su retiro como jugador que su destino era ser entrenador y para ello se preparó en cursos en línea en Argentina y después en México.

Aceptó tomar a la naciente franquicia de Cancún FC, que participará en la segunda división mexicana porque le dieron la libertad de diseñar un plantel de jóvenes y jugadores con experiencia para empezar a forjar la historia del club.

"Lo que más disfruto es involucrarme en el día a día en la gestión de un vestuario. No es solamente lo que verán en la cancha o en los entrenamientos, me gusta implicarme en la parte personal de los futbolistas para que tengan la libertad de hacer lo que más les gusta con la cabeza libre", precisó.

El ex elemento del Boca Juniors argentino es padre de Santiago Giménez, delantero del Cruz Azul, una de las revelaciones del Clausura 2020.

El 'Chaco', cuando militó con el Cruz Azul, compartió minutos en el terreno de juego con su hijo en un amistoso, además de comentar en una transmisión de televisión el debut en Liga Mx de Santiago, ahora espera dirigirlo dentro de unos años.

"Debe ser raro dirigir a tu hijo, cada etapa de mi vida y la de Santiago fueron marcadas por momentos que nos hicieron diferentes y a la vez involucrados, si seguimos esa tendencia en algún momento lo podré dirigir. Si se da, trataré que no se modifique lo que pido a mis otros jugadores", aseguró.

Giménez confía en un futuro entrenar al Pachuca o al Cruz Azul y sabe que para aspirar al puesto tendrá que dar buenos resultados con el Cancún FC.

"Tuve acercamiento con ambos equipos. Tengo buena relación tanto con Jesús Martínez (dueño del Pachuca), y con Cruz Azul. Estoy involucrado con esos equipos, pero no hubo propuesta formal; tampoco creía que era el momento de entrenarlos", expresó.