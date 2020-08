EEUU/China.- Trump se prepara para tomar una decisión final sobre el uso de la conocida app china TikTok

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está ultimando los preparativos para tomar una decisión sobre la posibilidad de restringir el uso en el país de la conocida aplicación de vídeos TikTok por la sospecha de que estaría enviando información de sus usuarios al Gobierno chino.



"El presidente Trump va a tomar a lo largo de los próximos días una serie de medidas con respecto a la amplia gama de riesgos para la seguridad nacional que representan las aplicaciones chinas", ha declarado Pompeo en Fox News este domingo.



Pompeo ha asegurado que las compañías chinas están "suministrando datos directamente al Partido Comunista Chino y a su aparato de seguridad nacional", como patrones de reconocimiento facial, números de teléfono e información sobre amigos.



"Cuando el presidente tome su decisión, lo hará con la garantía de que el pueblo de Estados Unidos no va a correr riesgo alguno. "Nos estamos acercando a una solución y creo que pronto conoceremos el anuncio del presidente", ha añadido.



TikTok, una aplicación de vídeos que goza de inmensa popularidad entre los más jóvenes por su contenido humorístico, es propiedad de la compañía china ByteDance. La empresa asegura que no está compartiendo datos con el Gobierno de Pekín a pesar de las quejas del Gobierno norteamericano.



También el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha declarado este domingo a la cadena ABC que "la aplicación no puede existir en su forma actual" por los problemas de seguridad que reviste. "No podemos arriesgarnos a que envíe a China información personal de cien millones de americanos", ha declarado a la cadena ABC.



Así, Mnuchin ha indicado que el presidente está capacitado para "o bien forzar una venta de la compañía" o recurrir a una ley ejecutiva de poderes de emergencia que prohibe cualquier medio de comunicación que suponga una amenaza a Estados Unidos.



Ante esta situación, el gigante informático Microsoft, que pretendía adquirir la sección estadounidense de TikTok, ha paralizado las conversaciones ante la oposición de Trump, en un nuevo episodio de las largas disputas comerciales entre China y el presidente norteamericano.