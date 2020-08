Coronavirus.- Los demócratas acusan a una de las principales expertas de Trump de desinformar sobre el coronavirus

March 23, 2020 - Washington, DC, United States: White House Coronavirus Response Coordinator Ambassador Debbie Birx attends a news briefing by members of the Coronavirus Task Force at the White House. (Chris Kleponis / Polaris)



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La líder demócrata en la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, Nancy Pelosi, ha acusado a la doctora Deborah Birx, una de las principales coordinadoras de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, de difundir información falsa sobre la respuesta a la enfermedad, que ha dejado más de 150.000 muertos en el país.



"Es su nominada (de Trump) así que no tengo mucha confianza, no". ha declarado Pelosi a la cadena ABC tras describir a puerta cerrada a Birx como un "agente de desinformación", según la web Politico.



"Esa mujer es lo peor. Guau. No podéis estar en peores manos", declaró Pelosi, según la web, ante el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



Un reciente perfil del 'New York Times' describió a Birx como el lado amable de la estrategia de la Casa Blanca frente a los pronósticos más aciagos del doctor Anthony Fauci, otro de los rostros más conocidos de la fuerza de intervención contra el coronavirus que lidera el vicepresidente, Mike Pence.



En respuesta, Birx defendió ante la CNN su labor. "No soy una persona maja porque sí. Uso los datos que tengo disponibles y los datos son los que son. Me juego mis 40 años de carrera en el principio fundamental de usar datos para salvar vidas".



Birx, de hecho, ha roto esta imagen de portadora de buenas noticias en la misma entrevista con la CNN, en la que ha avisado de que Estados Unidos "ha entrado en una nueva fase de la epidemia, caracterizada por su capacidad de expansión", muy diferente a lo visto en marzo y abril, que ahora afecta "a zonas rurales y urbanas por igual".